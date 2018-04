Michel: "La afición sabe lo que nos estamos jugando y animó durante todo el partido"

Google Plus

Hoy en la Comunidad de Madrid se ha jugado el partido Rayo Vallecano-Cádiz, encuentro correspondiente a la jornada 33.

Después del partido Michel atendió a los medios de comunicación y realizó la rueda de prensa referente al partido visto en Vallecas. Empezó la rueda de prensa diciendo "No dimos nuestra mejor versión. No me voy contento. Empate justo.”

Remarcó que el equipo tiene que estar más junto y ordenado en determinados momentos, el cual el rival de hoy es el menos goleado donde ha puesto un partido incómodo para los franjirrojos.

Michel es un entrenador que se fija en todo de cada partido y hay que seguir día a día, y así los frutos de cada momento son buenos. Habló de la jornada pasada jugada en El Molinón, donde las sensaciones de aquel partido fueron muy buenas a pesar del resultado, y en cambio en el partido de hoy vivido en Vallecas ha sido peor, por lo tanto en Albacete hay que dar la mejor versión del Rayo.

Referente al goleador del partido, el argentino Trejo, el míster dijo que es un jugador diferente, donde su compromiso por el club es impresionante. Actualmente lleva 9 goles en lo que llevamos de liga.

Y para terminar esas declaraciones respecto al partido de hoy hablo un poco de la afición. Dijo "La afición sabe lo que nos estamos jugando y animó durante todo el partido.” Cada partido en Vallecas es un fortín la afición no para de animar durante los 90 minutos.

El partido se quedó con un total al marcador de 1-1 con goles de Trejo en el minuto 18 para los locales y de Barral en el 40 para los visitantes. Se ha visto un partido donde los dos equipos iban al 100% a por los 3 puntos y estar arriba de la clasificación para poder subir directamente a Primera División.

Con este resultado y después de las declaraciones del mister, el Rayo continua segundo en la clasificación y sigue con el objetivo presente de subir a Primera División.