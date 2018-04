La extraña situación de Josh Ho-Sang en los Islanders

Tras haber comenzado la temporada regular los New York Islanders con buenos partidos y con la esperanza para sus aficionados de que pudiese ser una buena temporada en Brooklyn luchando por una plaza en Playoffs. Nada más lejos de la realidad, finalmente los Islanders se descolgaron de la lucha por las plazas de Playoffs y además le han rodeado muchos problemas en torno al equipo, entre ellos la de cómo han manejado la situación del Top Prospect Josh Ho-Sang.

Desde que Ho-Sang fue descendido a la American Hockey League (AHL) para jugar en el equipo filial de los Isles, los Bridgeport Sound Tigers, no está demostrando el gran jugador que todos conocen. Acumulando ya seis partidos seguidos sin sumar ningún punto, a pesar de haber demostrado grandes destellos de brillantez cuando jugó en la NHL complementándose muy bien con Mathew Barzal y John Tavares. Pero parece que en el equipo se fijaron más en sus errores que en las habilidades anotadoras y el buen juego desplegado en el primer equipo.

Ante esta situación el delantero canadiense no pudo evitar desahogarse en la entrevista realizada por Arthur Staple en Theathletic.com: “Amo a esos muchachos, quiero dejar eso en claro (sobre sus ex compañeros de los Islanders). Sé que están trabajando duro, pero fui descendido por la defensa y ¿qué están haciendo ellos para evitar goles en la NHL? Solo jugué (22) partidos este año en el primer equipo, no creo que sea mi culpa. Realmente lo pintaron como si fuese mi culpa al principio del año y eso no me gustó”. (Añadió que estaba frustrado especialmente en términos del trato que otras personas recibieron en comparación con él. Ho-Sang ha admitido que tiene que trabajar para ser un jugador más completo, pero los Islanders no han ayudado que mejore su parcela defensiva con él en la AHL.

En enero el entrenador de los Isles, Doug Weight, describió la falta de convocatoria en medio de las lesiones de Ho-Sang , mientras que el equipo habla continuamente de “responsabilidad” y la falta de la misma por parte del delantero canadiense que le ha hecho no tener más oportunidades. Weight dijo sobre este tema en un artículo en Newsday a Arthur Staple: “Si nuestra visión del mundo es incorrecta es algo que podemos discutir más adelante, pero el hecho es que tenemos que ser capaces de ver cómo algunos muchachos se imponen en las líneas (en Bridgeport) y él es descartado. Entonces, para pasar de ahí al primer equipo, ¿Cómo aprendes? , es una gran parte de ello”.

La culpa de la actual situación del equipo es de todos

La defensa de los Islanders ha hecho aguas por todos lados, por ello ha provocado que su PTH sea mayor en febrero y diciembre. Pero si miramos las estadísticas son las peores de la NHL como el peor de la liga en situaciones de peligro permitidas y con 35.7 disparos permitidos por partido, convirtiendo al equipo de Brooklyn en un desastre.

En relación a ello el delantero de los Washington Capitals Andre Burakovsky se refirió sobre el partido jugado ante los Isles el 15 de marzo de manera cómica, sobre todas las oportunidades que disfrutó a Isabelle Khurshudyan en Washington Post: “Los Islanders nos dieron mucho espacio para patinar desde el principio. Mis primeros tres turnos, estaba patinando por su zona y con el puck haciendo jugadas. Realmente no esperábamos eso de ellos".

Un punto de vista erróneo

Una vez que llegue el verano parece ser el mejor momento para analizar si el punto de vista del equipo de Brooklyn es “erróneo” o no. Quizás haya una tendencia con Ho-Sang que suceda en el resto de equipos respecto a los jóvenes jugadores con talento que no tienen buenos partidos, ya que se les permite a los jugadores veteranos que no son tan talentosos el no tener que aprender “lecciones”, mientras que a los jóvenes les insisten en sus errores para enviar un mensaje a jugadores como Ho-Sang o que están en desarrollo. Que en parte es algo bueno para que aprendan de los errores e intentar sacar el máximo de su talento, aunque quizás llegue a un punto donde quizás se haga más daño que bien en el jugador.

El futuro de Ho-Sang en el aire

De momento los que está claro es que los Islander peor no pueden ir esta temporada con Ho-Sang que sin él, ya que con el jugador canadiense en la primera plantilla el equipo de Brooklyn consiguió (17-12-3), mientras que con él en la AHL han conseguido (15-25-7).

Además si los Isles quisieran desprenderse de Ho-Sang se están haciendo un flaco favor, ya que ningún equipo daría mucho dinero por él o se tasaría por poco valor en un canje por un jugador enterrado en la AHL. Por lo que el caso del jugador canadiense se enquista entre los muchos errores de la franquicia, y queda difícil la argumentación del equipo sobre que se está tomando las decisiones correctas y difícil creer que Ho-Sang acepte la forma en la que ha sido tratado.