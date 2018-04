Cervera: "Lo nuestro es sumar puntos y no que el público se divierta"

Google Plus

El Cádiz ha sumado un buen punto en la tarde de hoy en su visita al Rayo Vallecano. El técnico amarillo, Álvaro Cervera, pasó por la sala de prensa del Estadio de Vallecas tras el encuentro para valorar el resultado delante de los medios y, entre otras cosas, explicar la alineación de Carrillo para sustituir al lesionado Salvi.

Sobre el partido, Cervera comentó que "sabíamos la dificultad de venir a Vallecas porque el Rayo Vallecano es de los mejores equipos que hay en Segunda, de los que mejor juegan, de los que mejor hacen las cosas porque atacan muy bien y defensivamente es difícil que le cojas a la contra. Nos parece bien el punto". Destacando la importancia del empate para los intereses de su equipo, no dudó en afirmar las aspiraciones de ascenso del Rayo Vallecano. "Estamos contentos por el punto ante un equipo que seguramente el año que viene esté en Primera División y nosotros continuamos en zona de play off”.

Para el técnico, el Cádiz estuvo mejor sobre el terreno de juego durante la primera mitad del choque, “el balance del partido es de una primera parte muy buena porque ellos apenas nos han tirado y el gol es de rebote y nosotros hemos tenido tres muy buenas”. Sin embargo, Álvaro Cervera no salió tan contento con la segunda parte de sus jugadores, ya que "en la segunda ellos se han acercado, no claramente, y defensivamente hemos hecho un partido bueno, aunque a nosotros nos ha costado más desgaste acercarnos”.

Posteriormente, fue interrogado por la apuesta de Carrillo en banda derecha en suplencia de Salvi, que tuvo que ser sustituido el pasado lunes por lesión en el partido frente al Huesca. Así se explicaba el técnico nacido en Guinea Ecuatorial: "Teníamos varias opciones para suplir a Salvi y decidimos que fuese Carillo. Hemos cambiado hombre por hombre, uno rápido y por otro que puede pararla de espalda". Además, añadía que, en su opinión, la idea no había salido negativamente. "Con Carrillo en banda derecha buscábamos tener una salida no limpia de balón porque cuando tuviéramos que golpear, que el balón golpeara con él. Él se las va a quedar, las va a peinar, y con Barral a la espalda y Alvarito en la otra banda, se puede buscar el uno contra uno. No ha salido mal".