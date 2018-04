Patricia Guijarro, pulmón polivalente

El FC Barcelona está en la recta decisiva de la temporada. Las pupilas de Fran Sánchez se juegan todo a una sola carta: la Liga Iberdrola. Cierto es que tras la competición doméstica está la Copa de la Reina, pero en Sant Joan Despí no quieren ir más lejos del próximo objetivo. El club azulgrana necesita de todos sus componentes para completar un puzzle que determinará el éxito de la primera temporada como técnico de Sánchez. No falta ilusión, ni ganas por conseguir la gesta de lograr alzarse con la liga. La tarea es a priori complicada, puesto que el Atlético también tiene 'ADN de campeón' e intentará conseguir los 15 puntos que quedan en disputa, pero no hay meta imposible y en Can Barça son conscientes de ello, hasta el final nada está decidido.

Patricia Guijarro con Aitana Bonmatí tras la eliminación ante el Olympique | Foto: Beto Fotógrafo, VAVEL

Patri Guijarro tras el partido ante la Granadilla Egatesa: "Intentaré hacerlo lo mejor posible donde me pongan" Durante la temporada no ha destacado de la manera en la que lo está haciendo en esta recta final, pero en los últimos partidos se está convirtiendo en la figura más destacada del club culé. Patricia Guijarro comanda al equipo desde el pivote defensivo, con sus grandes actuaciones semana tras semana. En defensa, mantiene al equipo cuando este se rompe y en ataque es una de las que más aporta con su visión de juego; además, su potente disparo dio el domingo una importante victoria a su equipo frente a la Granadilla Egatesa. Talento, trabajo y juventud son solo tres adjetivos para definir a la centrocampista con más futuro de la entidad. A sus 19 años ha llegado su explosión, acompañada con una maduración futbolística que debe aportar muchas tardes de gloria a la entidad.

De pivote, de interior o de central

En el mundo del balompié es complicado encontrar futbolistas que se contenten con las decisiones de su entrenador, y más cuando se trata de un cambio de posición. En la mayoría de los casos las jugadoras quieren aportar al conjunto a partir del trabajo que llevan haciendo siempre. Sin embargo, siempre está la figura que se sacrifica para aportar al equipo, como Patri; la centrocampista ha disputado minutos de interior, pivote y defensa central. En la medular es donde más destaca porque es donde más minutos disputa. Situación que se ha engrandecido con el gran trabajo que está realizando en el pivote defensivo, siendo un pulmón que mantiene al Barça vivo.

La tarea de parar a Hegerberg no era fácil, pero Patricia Guijarro lo consiguió formando zaga con Mapi León Ante el Olympique de Lyon, Fran Sánchez decidió arriesgar. El encuentro lo requería, pues el FC Barcelona tenía mucho que ganar y poco que perder. El técnico catalán apostó, para sorpresa de todos, con Patricia Guijarro en el eje de la zaga junto a Mapi León, dando así entrada a jugadoras más experimentadas en el centro del campo, como es el caso de Élise Bussaglia. El rendimiento que ofreció la nueva pareja de centrales no pasó desapercibido, la ex del Atlético de Madrid vive un momento dulce de forma y está ante una campaña que roza el excelente. Guijarro, en cambio, se destapó como una opción para cuando Fran lo necesite. La enorme labor de evitar que futbolistas como Hegerberg actuaran con comodidad funcionó a la perfección. El técnico culé volvió a utilizar esta solución ante la Granadilla Egatesa en la Liga Iberdrola.

Ante el Olympique de Lyon, retrasar a Patri permitió dar entrada a Bussaglia | Foto: Eduardo Ariño, VAVEL

Partido para enmarcar ante la Granadilla

El Fútbol Club Barcelona tenía un choque de máxima importancia para seguir con sus aspiraciones en Liga Iberdrola. Las blaugrana se medían al cuarto clasificado de la competición. Finalmente, las chicas de Fran Sánchez consiguieron una contundente victoria por 3-1, dominando el partido de principio a fin. La futbolista más destacada fue Patri Guijarro, que comandó al equipo desde el pivote; cortando los ataques canarios y jugando fácil a dos toques en salida de balón. Por si fuera poco, la mallorquina también anotó dos goles, el primero con un disparo de 30 metros que se coló por el palo derecho de Pili.

Patricia Guijarro jugó de pivote ante la Granadilla, anotó dos goles y terminó de defensa central Cuando el encuentro estaba sentenciado para las catalanas, Fran Sánchez decidió cambiar el sistema, pasando del 4-3-3 al 4-2-3-1. El doble pivote lo ocuparon Bussaglia y Alexia Putellas. ¿Dónde fue entonces Guijarro? Pues sí, a la zaga con Mapi León. De nuevo se demostró que la futbolista balear no tiene complejo en cumplir con las órdenes de su entrenador, encima cumpliendo con solvencia. Tras el partido, habló en zona mixta: "Intentaré hacerlo lo mejor posible donde me pongan", dijo la centrocampista. Lección de humildad y valores, dos rasgos tan característicos en Can Barça.

Patricia Guijarro es el pulmón del equipo juegue donde juegue | Foto: Eduardo Ariño, VAVEL

Patricia Guijarro es la solución a los posibles problemas que puedan surgir durante cualquier encuentro. Su inteligencia táctica hace que corrija los errores que va haciendo a lo largo de los 90 minutos, y pudiendo jugar hasta en tres posiciones diferentes, la mallorquina es una opción más que interesante para Fran Sánchez. Las variantes muchas veces dan puntos, y en consecuencia victorias. Con Patri el Barça tiene defensa, contención, fútbol y gol. El futuro está asegurado con futbolistas de este nivel.