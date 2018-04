John Isner: "Nunca pensé que ganaría el último torneo aquí"

Un desenlace patriótico. En la conferencia de prensa posterior a su coronación en el Masters 1000 de Miami, Estados Unidos, el norteamericano John Isner, quien consiguió su primer título de dicha categoría, reconoció que nunca había imaginado que levantaría la última edición del certamen en el Crandon Park Tennis Center: "Nunca pensé que llegaría a ser el ganador del último torneo aquí".

Isner, quien a partir de mañana será el número nueve del ranking ATP, remarcó que disfrutó aún más el triunfo debido a cómo había comenzado la temporada y manifestó que pretende repetir la hazaña que cosechó en Florida: "Cuando llegas al final de un torneo como este, tienes mucho en juego. Llegué aquí con una victoria, y salí como Top 10. He llegado a otras tres finales, tengo que seguir adelante, y tener muchos más torneos como éste".

El tenista de 2,08 metros de altura destacó la felicidad que le provocó revertir el final desilusionante de la manga inicial: "Es increíble volver después de un muy decepcionante primer set, donde tuve oportunidades, sirviendo 4-3 en el tiebreak y perder 4 puntos consecutivos. No puedo explicar ese momento, frente a esa multitud, con esa atmósfera".

Con respecto a su rival, Isner comentó cómo surgió su relación con Alexander Zverev, a quien derrotó en el duelo decisivo por 6-7(4), 6-4 y 6-4, y expresó que no le asombra las conquistas que el alemán tuvo la temporada pasada: "Conocí a Sascha cuando tenía 14-15 años. Lo conocí a través de su hermano (Mischa). No me sorprendió ni un poco lo que logró", sostuvo.

Por otra parte, el estadounidense admitió que sus entrenadores, Rene Moller y David McPherson, influyeron de manera mental en él para que tuviese un mejor rendimiento: "No es nada técnico, es todo mental. En la primera cena que tuve con mis entrenadores, me di cuenta de lo que me estaba frenando, lo que me hizo perder partidos. Empecé a soltarme y supe que si seguía así, eso me ayudaría".

Para finalizar, Isner confirmó que llegará a la ciudad de Nashville, localidad del estado de Tennessee, éste martes y que disputará, el fin de semana próximo (del 6 al 8 de abril), la serie de cuartos de final de Copa Davis entre su nación y Bélgica: "Estaré en la eliminatoria de Copa Davis con mucha confianza. El capitán (Jim) Courier tiene muchas opciones. Llegaré a Nashville el martes, y estaré listo para jugar el viernes", sentenció.