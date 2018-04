Felicidad en estado puro en zona mixta

El primero en pasar por los micrófonos de la zona mixta del estadio del Almería fue el delantero uruguayo Michael Santos, quien marcó el primer gol del partido y tuvo que ser sustituido en la primera parte por una lesión muscular. El atacante comenta su estado tras la lesión: “Bueno, hasta que no hagamos pruebas no sabremos y esperemos que no sea grave”.

Todo apunta a que es en la zona de los isquiotibiales, por lo que explica como fue la sensación: “Sí, noté como que se me hizo una contractura y no decidí formas más. Hay que ser positivo y hasta que no me hagan las pruebas no hay que meter leña al fuego”.

No todo son malas noticias para el uruguayo, ya que fue el que inauguró el marcador para guiar al club con su sexta victoria consecutiva: “Esperemos seguir por este camino”.

Poco más pudo decir Michael Santos, quien estaba triste y sin ganas de hablar por la lesión que puede sufrir coincidiendo con el gran estado de forma del equipo asturiano.

También pasó por los micrófonos el central madrileño Álex Pérez, quien pregunta si es claro el penalti que ocasionó el gol de los locales porque según él no cree que lo sea: “Preguntaba si es penalti porque no he tenido tiempo de verlo, no tengo sensación de tocarlo. Es más, yo creo que no tiene posibilidad de disputar ese balón porque va muy arriba y simplemente trato de proteger a Mariño”.

Hablando de penaltis se le pregunta por el que sí lo comete, pero el árbitro no lo pita: “Sí, me ha dado de refilón en la mano un poco y yo creo que no he podido evitarlo”.

Una imagen que nunca se nunca se podrá olvidar es la de Diego Mariño enfadado una vez encajado el gol: “Mariño y todos. A parte de estar contento por la victoria importante me voy jodido por lo que ha pasado en la última jornada del partido”.

Uno de los jugadores que pasó como un cohete, al igual que en el campo, fue Jordi Calavera. El lateral catalán opinión sobre el próximo encuentro del Sporting: “Nosotros siempre hemos transmitido este mensaje de que el Sporting tiene que aspirar a todo y a base de insistencia lo estamos logrando. El sábado tenemos un partido muy importante en casa”.

Acto seguido pasó Álex Bergantiños, quien comentó la felicidad que tienen sus compañeros: “La verdad que estamos muy contentos. Ha habido mucha euforia cuando hemos entrado en el vestuario y muy contentos por esta nueva victoria fuera de casa”.

Nano Mesa fue el siguiente en atender a los micrófonos. El delantero canario habla sobre su entrada en el terreno de juego tras la lesión de Michael Santos: “Intento dar el máximo de mí. Soy un jugador que trabaja y ya llegaran los goles. Al principio entré un poco cansando porque no había calentado ni nada pero luego me encontré muchísimo mejor y más cómodo ayudando al equipo”.