Ducati, el rey de la pista

Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo han de decidir qué hacer la próxima temporada: seguir en Ducati o salir del equipo italiano. Así, Ducati se ha convertido en el rey de la pista pues es la pieza de dominó que puede desencadenar los diferentes movimientos de cara a la próxima temporada. Yamaha es el caso contrario. La marca japonesa cerró las renovaciones de Maverick Viñales y Rossi por dos años más, lo que conlleva que esta dupla esté en el asfalto hasta 2020. Honda, por su parte, no ha puesto toda la carne en el asador y se guarda un as en la manga. Ha renovado a Márquez por dos años. Pedrosa aún sin movimiento.

Así, se llega a un panorama en el que Ducati tiene la llave para abrir el movimiento del mercado. Dovizioso se está convirtiendo en una pieza muy deseada de cara a la próxima temporada. Caso contrario es el de su compañero Jorge Lorenzo. El mallorquín no ha conseguido domar su Ducati y no cuenta con mucha confianza por parte de la marca italiana. Dovizioso quiere una mejora de contrato acorde a los últimos resultados cosechados. Así, esperando el movimiento de Ducati, el italiano ha entablado conversaciones con Suzuki y con Honda. Pedrosa tiene su renovación en el limbo pues Dovi podría convertirse en compañero de Márquez la próxima temporada y Dani tendría que buscar nuevo destino. Por la parte que le toca a Suzuki, no está del todo claro que Dovi vaya a marcharse a la marca japonesa, pues sabe que puede ser su último tren para hacerse con un Mundial de MotoGP. Le pueden dar un gran contrato, pero no una gran moto. Ahí tendrá la última palabra el italiano y deberá de hacer balance: título o dinero.

Suzuki parece que lo tiene claro. Rins es el hombre que quieren. El español parte con muchísima ventaja para quedarse la temporada que viene en Suzuki, pues la pasada temporada cuajó un gran final de campaña. Iannone, por contra, no ha cuajado un buen inicio en esta nueva temporada y su moto navega por el asfalto cual barco a la deriva. Todo hace indicar que el italiano no será parte de Suzuki la próxima campaña.

Zarco, el hombre de moda, parece que no seguirá la próxima temporada con el Tech3. El Tech3 ha roto con Yamaha y, la próxima temporada, contará con una KTM. A priori, una moto muy inferior en la categoría reina. Así, es el caramelo más dulce. El de Cannes vería con buenos ojos recalar en Suzuki. De hecho, antes de aterrizar en la categoría reina, tenía un preacuerdo con Suzuki que, finalmente, se rompió por el fichaje de Rins por la marca japonesa.

En conclusión, todo hace indicar que, de cara a la próxima campaña, se vivirá un trepidante mercado con altas y bajas en casi todos los equipos. Habrá que esperar a Ducati. La marca italiana lo condiciona todo y que Dovi se haga con el Mundial también. La posible salida de Lorenzo y la no consecución del Mundial por Dovi, abren la veda de altas y bajas en varios equipos influyentes, notorios, de la categoría reina del motociclismo.