Villanova vs Michigan en vivo y en directo online en NCAA 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Villanova vs Michigan en vivo en vivo, perteneciente a la final de la NCAA. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alamodome de San Antonio, Tejas, a partir de las 03:20 horas de la madrugada de lunes a martes.​​

Este es un modelo de cómo podría verse el estadio durante la Final Four. | Fotografía: Ciudad de San Antonio

Esta será la cuarta ocasión en que el Alamodome albergue la Final Four, ya que también lo hizo en 1998, 2004 y 2008. La NCAA femenina también ha disputado allí la Final Four en dos ocasiones, en 2002 y 2010.

Sin embargo, este año ha pasado al siguiente nivel. Para la Final Four, el Alamodome ha aumentado su capacidad hasta las 70.000 localidades. Con el parqué colocado en el centro de la pista, decenas de miles de espectadores podrán disfrutar de este gran espectáculo.

El encuentro tendrá lugar en el Alamodome de San Antonio, Tejas. El estadio polideportivo tiene una capacidad para 20.662 espectadores para partidos de baloncesto, aunque llegó a expandirse hasta las 39.500 localidades.

En la semifinal contra Kansas, Villanova rompió el récord de la NCAA de triples en un partido, con 18, así como el récord de triples en un campeonato de la NCAA, con 66, y en una temporada, con 454. Los Wildcats son unos verdaderos francotiradores y no cabe duda que querrán agrandar más alguna de esas cifras en la gran final.

Villanova llega cuarta final. Habiendo ganado dos de las tres que han jugado, son una de las universidades con mejor balance. Como ganadores de 2016, parte del equipo llega a la gran final con mucha experiencia en este tipo de escenarios, mientras el resto han podido crecer dentro de esta cultura ganadora.

Su efectividad en Final Fours es increíble, cayendo una sola vez en semifinales. Sin embargo, solo han sido capaces de ganar un campeonato pese a haber disputado ya seis finales, la nota negativa.

Michigan se encuentra en medio de una racha de 14 victorias consecutivas que les ha llevado a su séptima final. Contra Loyola, alcanzaron la trigésimo tercera victoria de la temporada, logrando un récord de la universidad.

El alemán fue el mejor jugador de la semifinal. | Fotografía: Getty Images

Atentos en el partido Villanova vs Michigan en vivo a: Moritz Wagner de Michigan. El jugador alemán fue clave para su equipo en la semifinal, manteniéndolos en el partido cuando las cosas iban en contra y dándoles un gran empujón cuando el viento soplaba a favor. Sus 24 puntos y 15 rebotes (máximo personal) fueron una verdadera inyección para su equipo.

Jalen Brunson ya sabe lo que es ser un campeón nacional. | Fotografía: Getty Images

Atentos en el partido Villanova vs Michigan en vivo a: Jalen Brunson de Villanova. El base de los Wildcats ha estado a un nivel espectacular todo le año. En los días antes de la Final Four, fue galardonado como el Jugador del Año por Associated Press y se llevó el Trofeo Oscar Robertson al Jugador Nacional del Año tras liderar a Villanova en puntos (19,2) y asistencias (4,7). Además, Brunson ya formaba parte del equipo campeón en 2016, con lo que su experiencia puede ser clave.

Ambas universidades solo se han enfrentado en una ocasión. En 1985, Villanova se impuso a Michigan en segunda ronda en una temporada histórica para ellos. Y es que los Wildcats continuaron avanzando hasta hacerse con su primer título esa tempotada.

Los Wolverines se impusieron en la primera semifinal a la sorpresa del campeonato, Loyola. Pese al buen inicio de los de Chicago, que comenzaron marcando el ritmo con su defensa, el ataque de Michigan despegó en la segunda mitad y les permitió llevarse el partido (57-69). Wagner, con 24 puntos y 15 rebotes, fue la gran estrella del partido.

Por su parte, Michigan llega a la final de la NCAA tras deshacerse de Loyola en la primera semifinal. Comenzando el March Madness como una tercera elección, los Wolverines han logrado abrirse paso hasta la gran final.

Los Wildcats pasaron por encima de Kansas en la segunda semifinal, liderando el marcador y controlando el ritmo en todo momento. Los Jayhawks no tuvieron respuesta alguna al ataque de Villanova, que rozó los 100 puntos (95-79). Eric Paschall fue el máximo anotador del equipo, con 24 puntos.

Villanova llega a la final después de imponerse a Kansas en lo que parecía una verdadera final anticipada. Hasta ahora, han hecho valer su papel de favoritos para abrirse paso hasta la final nacional.