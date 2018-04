Niki Terpstra: "Fue perfecto para mí"

Google Plus

Hace pocas horas concluyo el Tour de Flandes, el segundo monumento de la temporada, una espectacular exhibición de ciclismo que mantuvo a todos los fanáticos de este deporte, entretenidos de principio a fin. Niki que a sus 33 años logró llevarse esta joya del ciclismo, expresó su felicidad ante la victoria obtenida, " ¡Es increíble! Ganar De Ronde y Paris-Roubaix fue un sueño que tuve desde que era un niño y vi estas dos carreras en televisión. Fue entonces cuando me enamoré de ellas y ahora, habiendo ganado ambas, me da una gran alegría. No puedo decirte lo feliz que estoy” fueron las palabras de Terpstra (El Neerlandés fue el ganador de la Paris-Roubaix 2014).

El pedal de Quick-Step Floors afirma que para ganar en una carrera como esta, son muchos los factores que se tienen que alinear para que todo juegue a favor de la victoria, “Para ser victorioso en estas carreras necesitas piernas muy buenas, pero también necesitas suerte. Hoy todo fue perfecto para mí", fueron las palabras de un muy feliz Nikki que sumo la victoria 21 para la escuadra azul en esta temporada (Quick-Step Floors).



Este equipo ha demostrado una superioridad increíble en el comienzo de la temporada, y sobre todo cuando se trata de carreras de un día o llegadas muy rápidas, los pedales de este equipo saben cómo reaccionar ante cada situación tal como lo comentó Philippe Gilbert compañero de escuadra de Terpstra. "Mostramos nuevamente ese espíritu de equipo increíble, mostramos que estamos ahí para nuestros compañeros de equipo, listos para dar todo y que la victoria llegue al equipo. Todo el equipo sabía lo que tenían que hacer e hizo una carrera perfecta. Estoy contento por Niki, montó una carrera fuerte e inteligente. El año pasado, gané y el quedó tercero, esta vez, llegamos a la meta en el orden inverso. Estamos disfrutando de una fantástica racha de éxitos y ojalá no nos detengamos aquí", fueron las palabras de Philippe Gilbert y ganador de Flandes en el 2017.