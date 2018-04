Resumen de la Jornada 29 en la Eredivisie

Google Plus

La vigésimo novena jornada de la Eredivisie marchó sobre ruedas. Los equipos de la parte alta de la tabla no fallaron en sus respectivos encuentros. Los equipos de la zona baja tampoco dieron sorpresas, salvo el Roda que se llevo los 3 puntos y lucha por la permanencia.

Sábado 31 de Marzo

Zwolle 2 – 0 Sparta Rotterdam

En el MAC³PARK Stadion, el Zwolle puso fin a una serie de seis juegos sin victoria, gracias a los goles de Younes Mokhtar al minuto 2' y Piotr Parzyszek al 64'. El conjunto local marcha sexto (6°) en la clasificación con 43 puntos, mientras que el Sparta es penúltimo (17°) con 21 puntos.

El defensor Sepp van den Berg se alzó como el hombre del partido.

peczwolle.nl

PSV 5 – 1 NAC Breda

El líder no tuvo problemas en casa para superar con facilidad al NAC Breda. Dominio total de los dirigidos por Cocu, aunque se fueron al descanso con solo un gol de ventaja. Van Ginkel abrió el camino a la victoria de penal al minuto 37'. Para la segunda mitad, Schwaab pondría el 2-0 al minuto 58', para los visitantes descontaría Sadiq al 65' y once minutos más tarde (76') De Jong anotaría el tercero para el PSV. Bergwijn al 80' y Gastón Pereiro al 85' pondrían el 4-1 y 5-1 respectivamente, sentenciando así el partido.

El PSV se queda con 74 puntos y mantiene la ventaja de 7 puntos ante el Ajax. Su siguiente compromiso será ante el AZ Aalkmaar. El NAC queda en el decimoquinto (15°) puesto con 27 puntos.

@PSV

ADO Den Haag 0 - 3 AZ Alkmaar

El AZ no quiere bajarse de la lucha por el segundo lugar de la tabla. En el Cars Jeans Stadion de la antigua capital holandesa de La Haya, superó a domicilio por 0-3 a un ADO que no tuvo respuesta ante el planteamiento de los de Alkmaar.

El gran delantero Wout Weghorst convirtió al minuto 18', su gol 13 de la temporada, más adelante, Oussama Idrissi marcó el 0-2 al minuto 30' y cerró la cuenta Jahanbakhsh al 43'. Este último llega a su gol número 14 de la temporada.

El AZ sigue tercero (3°) con 62 unidades, y el ADO es noveno (9°) con 39 puntos.

@AZAlkmaar

Vitesse 0 – 3 Roda JC

En la ciudad de Arnhem, el Vitesse en esa búsqueda por algún play-off europeo, fue sorprendido y no pudo en su casa ante un necesitado Roda. Dani Schahin marcó por partida doble, al 24' (0-1) y 80 (0-3) respectivamente, Donis Avdijaj había ampliado la ventaja al 70' (0-2).

El local se queda en la séptima (7ª) plaza con 42 puntos y el Roda respira un poco aunque sigue ante penúltimo (16°) con 23 puntos.

@rodajckerkrade

Willem II 3 – 2 FC Utrecht

En uno de los partidos más trepidantes de esta jornada 29, el Willem II recibía al Utrecht en el Koning Willem II Stadion de la ciudad de Tilburgo.

Efectividad pura de los hombres dirigidos por Reinier Robbemond. 8 tiros, cinco al arco y tres goles. Robbemond sigue invicto al mando del Willem II. El equipo local tuvo que sobreponerse a una desventaja de dos goles y lo termino ganando por 3-2.

Una lluvia torrencial por poco no deja disputar el partido debido al mal estado del campo en algunas zonas que no permitirían la mejor circulación de balón. Luego del OK de la terna arbitral se decidió dar arranque al partido.

El Utrecht dominó la primera media hora y logró anotar dos veces. Gyrano Kerk abrió el marcador en el minuto 19' (0-1). Un disparo de Sander van de Streek puso el 0-2 poco después de la media hora. Cuando se temía lo peor para los locales, un tiro libre de Thom Haye y un gol de Konstantinos Tsimikas igualaron las acciones justo antes de terminar la primera mitad.

En la segunda mitad apareció el goleador del campeonato, Fran Sol puso al minuto 50' su decimoquinto gol de la campaña y con este, darle la victoria a su equipo.

El Willem es decimotercero (13°) con 30 unidades y el Utrecht perdió una bonita oportunidad de mantenerle la pisada al Feyenoord y se queda quinto (5) con 48 puntos.

rtlnieuws.nl

Domingo 01 de Abril

FC Groningen 1 – 2 AFC Ajax

Un primer tiempo casi de ensueño para los locales en el Noordlease Stadion, dominando buena parte del cotejo así como teniendo todas las opciones de gol a su favor. Llegarían al premio al minuto 14' (1-0) de parte de Tom van Weert con gran anticipación en el área ante el central De Ligt. Más tarde la fortuna no le sonreiría en el fallo de una pena máxima detenida por Onana, cobrada por Mimoun Mahi en el minuto 25'. Con un par más de ocasiones claras terminaría el Groningen la primera mitad.

En el segundo tiempo la tónica seguiría similar, hasta que aparecieron las joyas del Ajax, centro de Ziyech y cabezazo de Justin Kluivert al minuto 64' (1-1). El Ajax logró que el cuadro local bajara el ritmo y empezó a dominar los pasajes del encuentro y a pesar de quedar con un jugador menos al minuto 85' por la expulsión de Joel Veltman, al final lo ganó con gol al 89' del cazador Klaas-Jan Huntelaar que llega a 12 tantos en el campeonato.

Los de Ámsterdam siguen segundos (2°) con 67 unidades a 7 del líder PSV, mientras que el Groningen marcha en la posición decimocuarta (14ª) con 29 puntos.

@AFCAjax

VVV-Venlo 0 - 0 FC Twente

Empate amargo en la ciudad de Venlo. Equipos a los que les cuesta muchísimo encontrar la victoria, para los locales es el 8vo partido seguido sin ganar y para los visitantes ya son 10 los partidos seguidos sin victoria. Y a pesar de estar a solo un punto de los play-off por el descenso, ocupa en este instante la última plaza del campeonato (18°). El Venlo mantiene la posición decimosegunda (12 ª).

@vvvvenlo

Heracles 1 – 2 Heerenveen

El Polman Stadion escenario donde el Heerenveen gana la batalla en duelo de equipos de media tabla. Los visitantes lograron capitalizar en 2 ocaciones finalizando la primera mitad. Morten Thorsby al 37' (0-1) y Arber Zeneli de penal al 40' (0-2). Mientras que por el Heracles, que intento nivelarlo al final, Brahin Darri marco en el descuento, al 90+3 el 1-2 definitivo.

Heerenveen pasa a la octava (8 ª) plaza con 39 puntos y el Heracles baja a la décima (10 ª) con 37 unidades.

Pro Shots

Feyenoord 5 – 0 Excelsior

Sin sobresaltos y sin sorpresas el Feyenoord saldó con una apabullante victoria de 5 tantos contra 0 la visita del Excelsior a De Kuip. Partido de mero trámite para los dirigidos por Giovanni van Bronckhorst.

Rápidamente al minuto 4', Jean-Paul Boëtius abriría el marcador, le seguirían Toornstra al 27' (2-0) y Tonny Vilhena al 42' (3-0) para culminar el primer tiempo que ya presagiaba una victoria abultada por los locales. Otro de los goleadores del campeonato Steven Berghuis, anotaría al 55' el 4 por 0 y Jordy de Wijs en propia puerta al 76' cerraría el grifo de goles.

El Feyenoord es cuarto (4°) con 51 puntos y el Excelsior es decimoprimero (11°) con 35.