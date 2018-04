El Villarreal es el equipo más castigado desde los once metros

Google Plus

Dura derrota la que ha sufrido el Villarreal en el día de hoy en La Rosaleda, más que el resultado, lo peor ha sido la imagen que ha mostrado el equipo de Calleja ante un Málaga que virtualmente está en segunda división.

La jugada trascendente del partido ha sido el penalti cometido por Sergio Asenjo sobre Rolan en una gran jugada del futbolista uruguayo. El Submarino no ha logrado reaccionar a lo largo del encuentro y no ha podido evitar la derrota en el coliseo blanquiazul ante el colista de la categoría que no ganaba un partido desde diciembre, concretamente desde el 10 de diciembre en Anoeta cuando ganó 0-2 ante la Real Sociedad.

Es más que obvio que no hay excusas capaces de justificar un partido tan nefasto como el de hoy, pero es justo destacar que con el penalti señalado en este partido.

El Villarreal posee el dudoso honor de ser el equipo con más penaltis señalados en contra, siete son las penas máximas que se le han pitado al Villarreal a lo largo de la temporada, siendo transformadas cinco, mientras que Sergio Asenjo detuvo dos ante el Getafe hace algunas jornadas en una actuación estelar del portero palentino, que en el día de hoy no corrió con la misma suerte ante el cuadro blanquiazul.

Muchos son los aspectos que el Villarreal debe mejorar para lograr el objetivo al final de temporada. En primer lugar, es imprescindible que el Submarino no repita la insulsa imagen mostrada en La Rosaleda y posteriormente Calleja debe lograr que sus jugadores asimilen los conceptos de un sistema, cuyo aprendizaje está tardando más de lo esperado.

El Athletic será el próximo rival que pondrá a prueba a un Villarreal que debe volver a la senda del triunfo ante su público el próximo lunes a las 21:00 horas.