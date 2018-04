La contracrónica: sin nada en juego

Google Plus

El partido que se vio en el RCDE Stadium de Cornellà demostró que lo jugaban dos equipos sin nada en juego. Por un lado, un Espanyol que ya piensa en la temporada que viene, con pitos a su portero, Pau López, que parece que fichará por el Betis, y con descontento de la afición hacia su equipo, escenificado en cánticos contra su entrenador, Quique Sánchez Flores, cuya continuidad parece complicada.

Por otro lado, un Alavés al que la Liga se le está haciendo algo larga y cuya permanencia es ya casi un hecho ante las continuas derrotas de Las Palmas y Deportivo. Los 11 puntos de diferencia ante el conjunto canario parecen suficientes para lograr la permanencia quedando tan solo ocho jornadas para finalizar la temporada.

El equipo de Abelardo salió a mantener el 0-0, el punto de la Federación, como solía decir Mané, y lo logró. El Espanyol, por su parte, quiso ganar, pero no lo demostró, porque su juego fue muy plano y apenas le creó peligro a Pacheco.

Munir conduce el balón ante la vigilancia de Piatti. / Foto: LaLiga

Abelardo apostó por una alineación habitual. De inicio salieron: Pacheco; Martín Aguirregabiria, Laguardia, Rodrigo Ely, Rubén Duarte; Rubén Sobrino, Pina, Dani Torres, Burgui; Munir y Guidetti. La defensa fue la de siempre y en el doble pivote entró el colombiano Dani Torres en lugar del capitán Manu García. Burgui sustituyó a Pedraza, y Guidetti volvió al once en lugar del tocado Ibai, pasando Rubén Sobrino a la banda derecha.

De inicio el Espanyol tuvo la posesión del balón, pero no inquietaba al Glorioso. El equipo vitoriano también tuvo la posesión por momentos, pero tampoco tuvo ocasiones, a excepción de algún disparo lejano.

En la segunda parte, Quique dio entrada a Melendo y Piatti en lugar de Granero y Jurado, y el conjunto perico llevó más peligro, sobre todo por bandas. Gerard Moreno tuvo alguna ocasión y también Piatti, pero Pacheco estuvo muy seguro. En el minuto 68 Quique metió en el campo al lateral derecho Marc Navarro, que sustituyó al capitán Víctor Sánchez, que había visto tarjeta amarilla en la primera parte y pudo ser expulsado después por un falta sobre el experiquito Burgui. El canterano blanquiazul es un jugador rápido y ofensivo, que dio más profundidad por banda al conjunto perico.

El Alavés no hizo gran cosa en ataque, pero pudo marcar, si Guidetti hubiese aprovechado un rechace que le cayó a su pierna izquierda, pero cuyo remate lo despejó a córner Pau López. Poco más a pesar de las entradas al campo de Pedraza y Hernán Pérez. Wakaso entró demasiado tarde, y fue solo para reforzar el centro del campo y mantener el empate.

En definitiva, un empate a cero en un mal partido, donde lo mejor fue el punto conseguido y el apoyo de la fición alavesa desplazada a Cornellà de Llobregat. La permanencia está más cerca.

El próximo rival será el Getafe de José Bordalás, que regresarará a Mendizorroza, donde logró un histórico ascenso a Primera hace dos años, que juega esta noche frente al Betis en el Coliseum Alfonso Pérez. El conjunto madrileño tiene 39 puntos y con la permanencia ya asegurada, aspira a puestos de Europa, que los tiene a cinco puntos, ya que el Girona es séptimo con 44 puntos. Recordemos que el séptimo puesto clasifica a europa ya que los finalistas de Copa del rey, FC Barcelona y Sevilla FC se clasificarán via Liga. Si el Sevilla quedara por debajo del sexto puesto, el séptimo clasificado no jugaría Europa, a no ser que este fuera el propio Sevilla.