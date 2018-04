Wenger:“Es un hecho también que no pensamos mucho en la Premier League”

Google Plus

Parece complicado decir que el Arsenal ganó sin pena ni gloria al Stoke City después de ver que el resultado final reflejaba un contundente 3-0, pero lo cierto es que, salvo la última media hora, el resto del encuentro tuvo poco o nada de atractivo para el poco público que se dio cita en el Emirates Stadium.

La salida de Lacazette revitalizó a un equipo que comprobó como el francés y Aubameyang pueden jugar juntos en la punta de ataque. De hecho, se produjo lo que todos los aficionados Gunners llevaban esperando un par de meses, y es que, tanto los dos delanteros como Özil y Mkhitaryan coincidieron por fin sobre el terreno de juego. Con este cuarteto todo es más fácil y así quedó demostrado en la victoria ante unos tocados Potters.

Tras el encuentro, Wenger incidió en esta idea de los dos delanteros sobre el césped, además de desvelar cuál fue la clave para que se viera un Arsenal totalmente distinto en los segundos cuarenta y cinco minutos: “El Stoke jugó bien y nosotros no tanto en la primera parte. Nos faltaba ritmo y unión. En la segunda lo rectificamos. Por mucho que sintiera que en la primera mitad podríamos perder el partido, en la segunda estaba convencido de que lo ganaríamos. Esa es la diferencia de actitud del equipo”.

A medida que pasaban los minutos los entrenados por Lambert se iban echando cada vez más atrás, sin dejar ningún hueco para la sorpresa Gunner. Fue uno de los que se mueve bien en espacios cortos, Mesut Özil, el que irrumpió en el área hasta ser derribado por un rival, en lo que fue un penalti un tanto discutido. Wenger, que aceptó no haberlo visto por televisión, se compromete a dar un veredicto cuando lo haga.

"Volverá a estar lleno el jueves, no se preocupen"

Pero, si poco ritmo había sobre el verde y menos aún en la grada. El Emirates Stadium presentó una de las afluencias más bajas que se recuerdan, aunque todo viene motivado por el Domingo de Pascua, según declaró el técnico francés: “Volverá a estar lleno el jueves, no se preocupen. Es explicable por el hecho de que es Pascua. Es un acontecimiento familiar donde la gente se va y es un hecho también que no pensamos mucho en la Premier League”.

Subrayando de nuevo la idea de que su compromiso está enteramente en la UEFA Europa League, acepta que el Arsenal ha perdido sus opciones ligueras “fuera de casa”. “En casa hemos tenido una temporada bastante fuerte. Tal vez una de las más fuertes en los últimos años. Creo que hay una buena combinación de calidad y goles marcados, incluso en los dos partidos perdidos. Es fuera de casa donde hemos perdido las oportunidades y los aficionados están decepcionados por ello”, añadió.

"Esto demuestra el momento por el que pasa la sociedad, porque cuando la gente es generosa nos sorprendemos"

A nivel individual, dos nombres han sido los que han copado las portadas tras la victoria del Arsenal. Tanto Aubameyang, que consiguió un doblete, como Lacazette, que anotó el primer gol tras su lesión, fueron claves en el triunfo Gunner. Sin embargo, lo mejor para el conjunto de Londres pudo ser la gran conexión que existe entre ellos, pues el tanto del francés llega tras un penalti que le cede el gabonés.

Sobre esto, Wenger quiere aclarar que es complicado verlo en el fútbol hoy en día: “Esto demuestra el momento por el que pasa la sociedad, porque cuando la gente es generosa nos sorprendemos. Y más si se trata de un delantero. A mí no me sorprende porque sé que se llevan muy bien. Me gusta porque eso solo puede fortalecer al equipo”.

En cuanto a la posición que pueden adoptar ambos cuando coincidan sobre el terreno de juego, el entrenador francés tiene claro que apostará por lo mismo que en el partido ante el Stoke City: Aubameyang en la banda izquierda y Lacazette como delantero centro: “Aubameyang jugó gran parte de su carrera por la izquierda, en Saint Étienne y en el primer año en el Borussia Dortmund. Después, cuando se marchó Lewandowski, jugó en el centro”.

Para terminar, aclaró que al ex del Olympique de Lyon “todavía le falta ritmo competitivo” y que necesitará “uno o dos partidos más” hasta estar a la perfección. Así pues, es duda para el encuentro del jueves en la UEFA Europa League ante el CSKA de Moscú.