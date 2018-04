Wilshere: “Ahora tenemos otro gran partido el jueves y estamos listos para ello”

Google Plus

Entre dudas tras haber tenido que abandonar la concentración con Inglaterra, Jack Wilshere partió en el once titular en el encuentro ante el Stoke City, aunque, eso sí, no terminó el partido.

Fue sustituido a un cuarto de hora para el final, algo que demuestra la importancia que está teniendo el inglés en los últimos planteamientos de Arsène Wenger. Tras el choque, uno de los encargados de intentar abrir la correosa defensa de los Potters analizó el encuentro para los medios de comunicación.

Consciente de que siempre es complicado tomar el ritmo tras un parón por selecciones, el centrocampista destaca la buena segunda parte del equipo. “Cuando se echan tan atrás es difícil encontrar huecos. Tienes que dar lo mejor de ti y no creo que estuviéramos bien en la primera parte. A veces, después de un parón internacional, son necesarios 45 minutos para coger ritmo. En la segunda mejoramos y a medida que pasaba el partido se cansaron, aumentamos el ritmo y nuestras jugadas de ataque fueron buenas”.

Por otro lado, considera clave el hecho de no haber encajado ningún gol: “Tienes que prepararte para que, si pierdes un balón, estés listo para presionar de inmediato. En la primera mitad no lo hicimos del todo bien. Estuvimos más estirados y perdimos balones”.

"No se tomó bien su lesión, pero nadie lo hace"

En otro orden de cosas, y como no podía ser de otra manera, tuvo que referirse al buen nivel de Alexandre Lacazette, que volvió con gol tras la lesión: “Sé lo duro que ha trabajado. No se tomó bien su lesión, pero nadie lo hace. Estaba deprimido, pero sabía lo que tenía que hacer para volver. Trabajó duro y entrenó un par de días, pero parecía que no había estado fuera. Es bueno para el equipo, es bueno para él y estoy muy feliz”.

Clave puede ser el francés en su próximo compromiso de la UEFA Europa League ante el CSKA de Moscú. De cara a ese partido, Wilshere sabe que era fundamental conseguir la victoria en Premier League: ”Es un gran partido. Necesitábamos noventa minutos, obtener los tres puntos y mantener este momento. Hemos ganado algunos partidos seguidos y queríamos mantener esa racha. Ahora tenemos otro gran partido el jueves y estamos listos para ello”.

Así pues, queda por ver si sus deseos se tornan en realidad y siguen ganando de cara a eliminar al conjunto moscovita del torneo europeo.