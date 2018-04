El Barcelona entra en dinámica Champions

El Barcelona entra en uno de los meses más complicados de la temporada, donde todo está por decidir. Con la Final de Copa del Rey ya marcada dentro de dos semanas, el conjunto de Valverde se juega en muy pocos días la permanencia en las dos competiciones restantes: Liga y Champions.

Este miércoles llegará la Roma al Camp Nou para disputar la ida de los cuartos de final de la competición europea, un duelo siempre atractivo pero a la vez complicado. Tres días después, el Leganés pisará el estadio azulgrana para un nuevo compromiso de Liga en la que los catalanes ya no pueden cometer errores si quieren coronarse con el trofeo.

Es por ello que empieza una semana de duro trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí) para preparar los inminentes compromisos del equipo. Sin ningún día de descanso, Valverde deberá gestionar los minutos de sus hombres para llegar en buen estado a final de temporada.

La Champions marca una semana de infarto

Con poco tiempo de recuperación, el Barça deberá hacer frente a los cuartos de final de Champions y a no dejarse titubear en el campeonato doméstico. El técnico azulgrana ha previsto entrenamiento durante todos los días de la semana, a excepción de las jornadas en que hay partido: miércoles y sábado. Será importante adequar el plan al estado de forma de los jugadores, que ya arrastran muchos minutos, cansancio y tensión y no quieren perderse el tramo final del curso.

Messi y Busquets podrían volver; Coutinho, sin Champions

Este miércoles podría reaparecer ya Busquets, recuperándose de su lesión y que no viajó a Sevilla. También Messi podría disfrutar ya de la titularidad, tras ausentarse en el once del pasado sábado y no jugar ni un minuto con la selección argentina. Quien no estará será Coutinho, que no puede participar en Champions con el equipo al haber disputado encuentros esta temporada con el Liverpool, club del que llega.

Poco a poco el equipo va recuperando efectivos, como ya lo hizo con Denis Suárez, mirando hacia los objetivos que pueden conseguir en pocas semanas: en menos de 15 días, el Barcelona podría convertirse nuevamente en campeón de Copa del Rey si vence al Sevilla en la final. Pero a la Liga y la Champions tampoco le queda mucha vida, por lo que no hay tiempo para errores ni desajustes.