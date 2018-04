Análisis del rival: Bayern FC, la apisonadora bávara llega a Nervión

Tras conseguir el histórico pase a cuartos de final de la Champions, el Sevilla se enfrentará el próximo martes a las 20:45 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán a uno de los equipos top de Europa: el Bayern Munich. El equipo alemán viaja a Sevilla con la vitola de favorito, y con la presión de tener que tomar la responsabilidad sobre un equipo hispalense que encara la eliminatoria como un nuevo paso para seguir haciendo historia. Salir con vida de la ida es la principal meta del equipo de Vincenzo Montella, para que el partido de Alemania decida la eliminatoria como ya sucediera en octavos ante el Manchester United. Por su parte, el Bayern intentará repetir lo que consiguió ante el Besiktas y decidir claramente la eliminatoria en el partido de ida.

El 4-3-3 se apodera del Bayern

Con un centro del campo formado por un pivote y dos interiores, la formación usual del Bayern Munich la conforman una línea defensiva de cuatro futbolistas, comandada por Hummels y Boateng por el centro, y los laterales Kimmich y Alaba, la mencionada formación del centro del campo, y una delantera formada por dos extremos y un delantero centro. Siendo a priori el pivote el español Javi Martínez, el futbolista ex del Athletic de Bilbao ha sido uno de los grandes renacidos con la llegada de Heynckes. El pivote será respaldado por Vidal y James, que aportan calidad y juego vertical al ataque bávaro. Una vez pasada la línea del mediocampo, los extremos Ribery y Muller conectarán con el delantero Lewandowski.

El ataque como seña de identidad

El equipo alemán y el tipo de jugadores que tiene en plantilla, propone un fútbol vistoso y de ataque. Aunque no descuidan la parcela defensiva, en la que la pareja Hummels y Boateng pasa por uno de los mejores momentos de la temporada, donde han encajado cuatro goles en los últimos once partidos, el Bayern se caracteriza por realizar un estilo en el que el gol es la seña del equipo. Jugadores de primera talla mundial como Lewandowski, Muller o James mantienen un ratio de goles bastante elevado a un equipo que con espacios es letal.

De entre los futbolistas nombrados, el ariete polaco Robert Lewandowski es el fiel aliado del gol alemán. En la presente campaña, Robert Lewandowski ha anotado 30 goles en todas las competiciones, y supondrá una seria amenaza para el Sevilla. Junto a él, un centro del campo bastante reconocido a los que suman los Ribery y Arturo Vidal, conforman un equipo que de mediocampo hacia adelante son uno de los equipos con más mordiente de Europa. Factor a tener en cuenta para un Sevilla que presenta cierta irregularidad defensiva en la presente temporada, cuajando tanto actuaciones bastante notables en defensa como partidos horribles en los que el Sevilla dejaba espacios en cada jugada atacante del contrario.

Neuer, la principal baja alemana

Considerado como uno de los mejores porteros del mundo, Manuel Neuer no atraviesa su mejor momento ni su mejor temporada como futbolista del Bayern. Sin duda es la baja más sensible que tendrá el Bayern Munich en la eliminatoria. No acaba de superar sus molestias, y no consigue volver a la portería alemana en beneficio de un Utreich que, aunque no cuente con la experiencia europea de Neuer, está supliendo con garantías al principal titular en la portería del Bayern.

Todo está preparado. Ambos conjuntos están listos para el choque. La responsabilidad contra la ilusión, la veteranía contra la inexperiencia, y dos estilos que apuestan por el fútbol bonito y de toque. Ante todo, una eliminatoria que no dejará insatisfecho a nadie. Dos de los equipos más en forma se verán las caras en Sevilla para afrontar el primer asalto de la eliminatoria. Solo queda esperar a que el árbitro pite el comienzo.