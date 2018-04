Trejo: "Merecíamos mucho más de lo que hemos conseguido"

Google Plus

Tras el punto conseguido en Vallecas, el delantero del Rayo estaba a disgusto por no haber podido ganar. Destaca que, "las contras del Cádiz hacen mucho daño y han sabido aprovechar las oportunidades" para llevarse un punto.

La primera parte fue la clave del partido. Con un gol de Óscar Trejo en el 18' desde la frontal del área por toda la escuadra, los de Míchel respiraban un poco. Aprovecharon el fallo en el despeje por parte de la zaga rival y se adelantaron en el marcador.

Celebración del gol de Trejo | Fotografía: Rayo Vallecano

En cambio, los gaditanos no paraban de atacar, hasta que en una jugada aislada el Rayo no supo marcar bien ni tirar la línea defensiva, que el rival aprovechó para marcar, a pesar de que casi lo saca bajo palos Unai López. El gol del veterano David Barral metía a los gaditanos en el partido.

El delantero del Rayo se va contento por marcar, pero a la vez molesto por solo haber sacado un punto, según decía a los compañeros de Unión Rayo. Con este, ya van diez goles los que marca Trejo en esta temporada, ocho menos que Raúl de Tomás, que es el pichichi del equipo.

"En una semana puede cambiar todo", comentaba. El argentino no subestima a ningún equipo, sino que comenta que "cada partido es muy importante y difícil", por lo que no pueden ir confiados al siguiente encuentro contra el Albacete. Solo quedan nueve jornadas y no hay nada decidido todavía.

Las pérdidas de tiempo del rival molestó mucho no solo al delantero, sino también a todo el equipo. Durante toda la segunda parte el rival se limitó a dormir el partido, para que los de Míchel no pudieran adelantarse de nuevo en el marcador. Así, el partido acabó con un punto para cada equipo, igualando al máximo la clasificación. Con la victoria del Sporting en Almería, se coloca en primer lugar a esperas de lo que haga el Huesca en el partido que fue aplazado contra el Albacete.