Resumen de la jornada: golpe de autoridad de los Spurs, Utah doblega a los Wolves y los Nuggets siguen creyendo en los 'playoffs'

A menos de 15 días para que comiencen los ansiados playoffs de la NBA, ya empiezan a esclarecerse las cosas en el Este, donde parece que no habrá sorpresas entre los ocho clasificados. Sin embargo en la otra conferencia todo sigue abierto, desde el tercer puesto hasta el noveno. Sin duda, estamos ante una de las mejores temporadas de los últimos años.

Sixers 119-102 Charlotte Hornets

Décima victoria consecutiva de los Sixers, esta vez en Charlotte, ante un rival ya descartado de la pelea por los playoffs. Con esta nueva victoria, Philadelphia sigue luchando cara a cara con Cleveland por la tercera posición del este. Los Sixers apenas notaron la baja de Embiid (fractura orbital), sentenciaron el partido en el segundo cuarto, y no tuvieron problemas para mantener la ventaja durante el resto del partido. Simmons volvió a ser el mejor de los locales (20,8,15), por parte de los Hornets doble-doble de Howard y Willy.

Washinghton Wizards 94-113 Chicago Bulls

Partido sin trascendencia en el United Center que se acabó saldando con la victoria local, segunda consecutiva, pero sin ningún tipo de trascendencia ya que están fuera de playoffs. Sin embargo, la derrota de los Wizards les pone en un aprieto en la conferencia este, el sexto puesto que ostentaban se encuentra en peligro en favor de Bucks. Washinghton no pudo contar con Wall, que no jugó por descanso, y obviamente notó su baja, además Beal tuvo un mal día en el tiro (5-17, 0-6 en triples). El mejor del partido fue el finlandés Markkanen, que anotó 23 puntos.

Indiana Pacers 111-104 Los Angeles Clippers

Los Clippers antes de jugar este partido ya tenían pocas opciones de clasificarse para los playoffs, pero después de perder en casa contra los Pacers aún menos, están a casi tres partidos del octavo puesto. Por otro lado, los Pacers acumulan cinco victorias consecutivas y siguen en la lucha por el cotizado tercer puesto con los Cavs y los Sixers (ambos ganaron ayer). El partido llegó vivo al ultimo cuarto, donde Oladipo, Bogdanovic y Collison sentenciaron el partido para los visitantes. Volvió a destacar Victor Oladipo (30 puntos y 12 asistencias), con la ayuda de Turner (24 puntos)

Houston Rockets 83-100 S. A. Spurs

Partido de gran rivalidad en la conferencia oeste, aunque con objetivos muy diferentes. Los Rockets con el primer puesto asegurado, apenas se jugaban nada, mientras que los Spurs en plena lucha por los playoffs, se notó que que los locales necesitaban la victoria. Hacía mucho tiempo que un equipo dejaba en 83 puntos a los Rockets, muy atrás tendríamos que irnos, y que dificultad tiene hacerlo esta temporada. Pero si hay un equipo que puede hacerlo son los Spurs, por muy 'muertos' que estén para algunos... La rocosa defensa de San Antonio dejó en un 26-77 en tiros de campo y 7-31 en triples a los increíbles Rockets, que ayer mostraron su versión más humana.

Orlando Magic 88-94 Atlanta Hawks

Partido sin ninguna trascendencia en el este, entre dos de los peores equipos de la NBA esta temporada. Los Hawks se hicieron con el partido con mucha facilidad, se fueron con trece puntos de ventaja al descanso, y eso que no contaban con Schroder ni Bazemore, pero este año los Magic entre las lesiones y la mala planificación no han tenido opción ninguna de luchar por los playoffs, y menos de 'sudar' un partido cuando todo está decidido. Partido horrible de Vucevic (3-19 en tiros). El mejor de los locales fue Tyler Dorsey con 19 puntos.

Detroit Pistons 108-96 Brooklyn Nets

Otro encuentro sin ningún aliciente en el Este, de dos equipos que no jugarán las eliminatorias finales. Por lo menos los Nets, que ya matemáticamente no pueden, porque a los de Michigan (9º) todavía les queda una minúscula esperanza, con cinco partidos por jugarse todavía, se encuentran a cuatro encuentros de los Bucks y Heat (empatados en la 8º). Para que Detroit pudiera jugar playoffs tendrían que ganar los cinco partidos restantes y que Milwaukee o Miami perdieran todos. Los Pistons no echaron de menos a Griffin, desde la vuelta de Reggie Jackson, todo son victorias para los Pistons, ayer fue el mejor con 29 puntos.

Dallas Mavericks 87-98 Cleveland Cavaliers

Tercera victoria consecutiva de los Cavs, que empiezan a coger ritmo de playoffs de mano de LeBron. Puede que estemos ante el mejor momento de Cleveland en toda la temporada, acumula ocho victorias en los últimos diez partidos, y parece que las piezas comienzan a encajar, en el momento idóneo. Los playoffs a la vuelta de la esquina. En cuanto al partido, doblegaron a unos Mavs que compitieron bien hasta el último cuarto, donde varias canastas decisivas de James decidieron el partido, y eso que tuvo una noche nefasta en el tiro (5-21), aún así hizo un triple-doble (16,13,12), el 90º de su carrera.

O. C. Thunder 109-104 New Orleans Pelicans

Sin duda el partido de la jornada, entre dos rivales directos en el oeste, con el objetivo de ser equipo de playoffs. El encuentro tuvo muchas fases de dominio por parte de ambos equipos, el primer cuarto fue para los Pelicans, salieron más intensos y más acertados que los Thunder, que mantuvieron el tipo gracias a Paul George, 15 puntos en 10 minutos. En el segundo, los visitantes despertaron y se fueron mandando de tres al descanso. La segunda parte fue más igualada, pero los Pelicans no pudieron darle la vuelta al marcador y acabaron cayendo por cuarto partido consecutivo. Nuevo triple doble de Westbrook, y 27 puntos de George. New Orleans mantiene la octava plaza del oeste, pero Denver (9º) tan solo está un partido por detrás. Mientras que Oklahoma se coloca 5º.

Utah Jazz 121-97 Minnesota Timberwolves

Otro cara a cara entre dos equipos que luchan por entrar a playoffs en el igualado Oeste. Los Wolves con la bajas de Butler y Teague, no pudieron frenar a los Jazz, que siguen en estado de gracia, y que se vienen arriba en los partidos difíciles. Minnesota salió de inicio con Tyler Jones (Rose estaba disponible, pero no jugó ni un minuto) y aunque no lo hizó mal, se echó de menos a Teague. El partido tan solo estuvo igualado en el primer cuarto, en el siguiente parcial los Jazz pusieron velocidad de crucero y ya se volvieron imparables durante el resto del encuentro (60% en tiros de campo). Ricky fue una metralleta desde la esquina, con un 5-6 en triples, solo el dúo Wiggins-Towns y el buen rendimiento de Jones y Brooks evitó un mayor desastre para los Wolves. Los Timberwolves caen hasta la séptima posición, y tienen que vérselas con los Nuggets en dos partidos que serán cruciales para las aspiraciones de ambos equipos. Los Jazz son 6º.

Milwaukee Bucks 125-128 Denver Nuggets

Victoria importantísima de Denver, que sigue creyendo en los playoffs, y que últimamente se está especializando en ganar partidos igualados. El primer y tercer cuarto fue claramente para los Bucks, mientras que el segundo y el cuarto fue dominado por Denver, ambos equipos desperdiciaron ventajas de muchos puntos, por lo que llegaron a la prórroga, donde los locales se llevaron el partido. Los Bucks no pudieron contar con Anteto en la prórroga debido a que fue expulsado por faltas. Los Nuggets (8ª) tan solo están a un partido de playoffs, mientras que los Bucks siguen jugando con fuego en la misma posición (8º). 88 puntos entre Millsap, Jokic, y Murray.

Phoenix Suns 107-117 G. S. Warriors

Después de una mala racha de los Warriors en los últimos partidos, se impusieron ayer ante el peor equipo de la NBA, los Suns, que llevan 15 partidos seguidos sin cantar una victoria. A pesar de eso, no fue una tarea fácil para los campeones, que tuvieron que sudar tinta china para acabar llevándose el partido, solo les valió la mejor versión de Durant y Thompson (52 puntos entre ambos).

Memphis Grizzlies 98-113 Portland Trail Blazers

Séptima victoria en los últimos diez partidos para los de Oregón, que vencieron con facilidad a unos Grizzlies que ya dejaron de luchar hace mucho tiempo, y que están dando minutos a jugadores secundarios. Dillon Brooks es uno de ellos, que está aprovechando bien los partidos de la 'basura' demostrando que tiene sitio en el equipo, 28 puntos ayer. Los Blazers con esta victoria ya están clasificados matemáticamente para playoffs, solo queda por saber si mantendrán la tercera posición del oeste, tres partidos de diferencia con los Spurs (4º).

Sacramento Kings 84-83 L. A. Lakers

Victoria de Sacramento en Los Ángeles, en un partido de muy poca anotación y muchos fallos en ambos equipos. Ninguna de las dos franquicias disputará los playoffs, ni luchan por ellos, por lo que el encuentro no tuvo mucha intensidad ni emoción. Los dos equipos piensan ya en la siguiente temporada.