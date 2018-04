Históricos intercambios entre Roma y Barcelona

Google Plus

La Champions vuelve a ser terreno del Barcelona, que este miércoles recibirá a la Roma en el Camp Nou para iniciar los cuartos de final. Ambos equipos quieren una plaza en semifinales y sueñan con la Final de Kiev, pero todo pasa por sentenciar la eliminatoria.

No será la primera vez que se encuentren los dos equipos, si bien es cierto que dos años atrás ya compartieron equipo en la fase inicial. Por los encuentros anteriores entre ellos se tienen las medidas tomadas, pero también por la de jugadores que han vestido ambas camisetas.

Algunos un tanto desconocidos por la afición, como los actuales azulgranas Vermaelen y Digne, que se hicieron al conjunto italiano en estos últimos años. Otros ya más sonados, como Guardiola, Keita o Bojan también se han vestido de grana cerca del Coliseo.

Caras conocidas en un fútbol de nivel

El primero en compartir equipos fue el histórico Zoltán Czibor, que militó en las filas azulgranas entre 1958 y 1961. Antes de llegar a la capital catalana, el jugador había disputado dos encuentros con la Roma en 1956.

Desde Guardiola a Bojan: conocidos para la Roma

Otro de ellos, y viejo conocido para los culés, fue Pep Guardiola, una de las estrellas que consiguió el mágico 'triplete' de 2009. El catalán, tras dar por terminada su etapa en Can Barça, se marchó a la capital italiana (2002-2003). También uno de sus pupilos, Seydou Keita, participó con la Roma. Tras llegar del Sevilla al club azulgrana, donde se instaló durante cuatro años, el marfilés fichó después durante dos temporadas con el equipo que entonces dirigía Zeman.

Otro gran jugador azulgrana que pasó por la Roma fue Giuly. Tras ganar la segunda Champions del Barcelona en París (2006), el francés dejó el equipo de Rijkaard y se vistió con la camiseta grana de los italianos.

En busca de minutos de nivel

El caso de Bojan fue bastante sonado en Can Barça. Tras años formándose en la cantera azulgrana y tras haber disfrutado de cuatro grandes años en el primer equipo, Guardiola empezaba a no encontrarle sitio al de Linyola, que tuvo que buscar una solución para su futuro. En 2011, y tras no poder jugar ni un minuto en la final de Wembley, el catalán se marchó a la Roma que dirigía Luis Enrique en busca de minutos en la Serie A, aunque tampoco terminó de afianzarse un futuro sólido.

También tuvo que buscar salida Vermaelen en su primera etapa en el Barcelona, donde no contaba para el técnico y las lesiones dificultaban su adaptación a la Ciudad Condal. Durante la temporada 2016/2017, el belga se marchó cedido con los italianos, para regresar este curso al primer equipo de Valverde.

El último de los futbolistas que han vestido ambas camisetas es Digne, actual lateral izquierdo del Barcelona. El francés, que llegó al Barça en 2016, fue fichado de la Roma, donde tan sólo pudo disfrutar un año del fútbol en la liga italiana.