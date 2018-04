Paddy Lowe: "El trabajo de Mercedes no debe subestimarse"

Mercedes arrancó la nueva era híbrida en 2014 un paso por delante que el resto de equipos, con un dominio abrumador sobre sus competidores que han sabido mantener durante cuatro temporadas en las que sólo Ferrari ha podido llegar a ponerse a su altura en alguna ocasión. Un dominio que siempre ha sido patente como así lo podemos ver en el numero de victorias obtenido en cada temporada

2014: 15 victorias

2015: 16 victorias

2016: 19 victorias

2017: 12 victorias



Después de la magistral vuelta de Lewis Hamilton en la Q3 del Gran Premio de Australia que abría el campeonato de 2018, en la que endosó 6 décimas a su inmediato perseguidor, el Ferrari de Kimi Räikkönen, Paddy Lowe quedó impresionado con el trabajo que el equipo ha llevado a cabo este invierno.



"Enhorabuena a Mercedes por hacer otro gran coche"

El director técnico, ahora de Williams, acepta que hay una brecha entre Mercedes, RedBull y Ferrari y el resto, lo que supone un reto constante para su equipo, pero cree que Mercedes ha conseguido mantenerse un paso por delante a sus dos rivales directos a pesar de las regulaciones técnicas es muy meritorio: "Parece que han mantenido la brecha y no se debería subestimar el trabajo requerido para hacer eso. Sobre la brecha entre los tres equipos delanteros y los equipos de media tabla, es un tema completamente diferente, aunque es mas o menos lo mismo".

Foto: Mercedes F1 Team

Y sobre el modo fiesta ha terminado hablando Lowe, que según él "no es un modo de motor específico para la Q3, si no un juego psicologico que utiliza Hamilton". También ha afirmado que Williams, motorizado por Mercedes, no tiene ese modo en su motor y no cree que el resto lo tengan: "Es interesante hacer que otros piensen que lo hay, pero no lo hay. Todos tenemos lo mismo. Estoy seguro de eso".

Lowe añadió: "A menudo hay alguna discusión sobre algún modo extra que surge en Q3. Pero todo el crédito es de algunos de los pilotos involucrados, ellos pueden cavar profundo y obtener esos resultados, a menos que estuvieran haciendo algo que no sabemos...".