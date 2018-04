Vuelve Markel Bergara

Google Plus

Dos meses de larga espera. Ese ha sido el tiempo que ha estado de baja Markel Bergara, quien estaba siendo una de las sensaciones del Getafe en la presente campaña 2017-2018. El mediocentro de Elgóibar regresará a una convocatoria de José Bordalás tras superar su lesión que sufrió en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

No obstante, no ha sido la primera y única vez que ha pasado por el quirófano. Hasta dos veces más ha tenido que ser operado. Primero, a finales de 2017, de su rodilla, lo que le hizo perderse cuatro partidos. Después, la ya mencionada de su pie, ausentándose ocho duelos. Y cuando se encontraba en la recta final de su recuperación, fue esta vez la nariz, teniendo que ser operado de una fractura hace unas semanas. Eso sí, esta última no le impedirá poder estar ante el Real Betis, aunque lo hará con una máscara a buen seguro.

Por tanto, son 12 los partidos que se ha perdido en total. Si no fuesen por las lesiones, el guipuzcoano de 31 años y cedido por la Real Sociedad habría jugado la mayoría -por no decir todos- de titular. Su figura ha sido clave desde el inicio, formando una pareja irrompible junto con el uruguayo Mauro Arambarri, quien ha caído lesionado exactamente de la misma lesión que su compañero. Así, estos dos no se volverán a juntar en lo que queda de temporada.

Y es que la influencia que supone Bergara en la medular azulona es vital. Tanto a nivel ofensivo como defensivo. Un cortafuegos a la hora de bregar. Su experiencia en La Liga resulta esencial en el retorno del 'Geta' a Primera División. Mientras que en el balón parado, e incluso asomándose al balcón del área, es un seguro de gol: cuatro tantos y una asistencia. Supera así los conseguidos en toda su carrera ligada a los txuri-urdines.