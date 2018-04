Nueva victoria de los Pistons con expulsión de Drummond incluida

Google Plus

En el tercer cuarto, todo parecía estar bajo control para los de Detroit. Los Pistons tenían una ventaja de 20 puntos y en el control absoluto del partido. Parecía que el último cuarto iba a ser un paseo militar para los de la Motown.

Todo sucedió en cuestión de segundos

Los Brooklyn Nets anotaron siete puntos de parcial. En el que iba a ser uno de los último ataques del tercer cuarto, Ish Smith falló un tiro de media distancia. Una serie de empujones entre Andre Drummond y Quincy Acy para atrapar el rebote desató una tangana entre ambos. La posterior expulsión de Drummond sirvió para que Brooklyn recobrase energía y entrase de nuevo en el partido.

Finalmente el partido finalizó 108-96 para acercar a los Pistons a 4 victorias del octavo puesto de la Conferencia en manos de los Miami Heat.

Reggie Jackson hizo su mejor partido de la temporada con 29 puntos y Ish Smith y Stanley Johnson 17 puntos le acompañaron en tareas ofensivas, consiguiendo sendas victorias en el back to back en Nueva York sumando cinco victorias consecutivas y siete de sus últimos ocho encuentros.

​Pero todo esto quedo algo deslucido por la expulsión del pívot All Star de los Pistons, Andre Drummond, tras un encontronazo con el jugador de los Nets Quincy Acy, también expulsado.

Después de que Drummond empujase a Acy, los árbitros separaron rápidamente a ambos jugadores junto a compañeros de ambos contendientes. Acy fue agarrado rápidamente ya que tenía intención de ir por Drummond. Ambos jugadores fueron sancionados con faltas técnicas y fueron expulsados posteriormente.

Drummond, quién finalizó con 13 puntos y 14 rebotes, arrancó su camiseta y se dirigió a los vestuarios. El entrenador de los Pistons Stan Van Gundy dijo que él no consiguió una buena explicación de los árbitros acerca de por qué fue expulsado Drummond.

"Yo no he visto la repetición", dijo Van Gundy. "(Los árbitros) dijeron que ambos se empujaron mutuamente, así que no sé. Nosotros a esperar y ver."

Reggie Jackson con 29 pts fue el maximo anotador del partido / nba.com

La doble expulsión favoreció a los Nets, que perdieron a un jugador de la segunda unidad, mientras que los Pistons perdieron a uno de los mejores jugadores. Moreland vio como la expulsión de su compañero le permitía jugar gran parte de último cuarto, jugando a un buen nivel defensivo y reboteador.

"Podríamos ver como negativo o positivo cuando uno de nuestros jugadores fue expulsado," Jarrett Allen, base de los Nets dijo al finalizar el partido, "pero lo hemos visto como positivo y tratamos de potenciar nuestra energía para volver."

Buena racha de los Pistons

"La defensa fue buena", dijo Van Gundy. "Fue un buen triunfo. Stanley estuvo muy comprometido en el juego de esta noche en ambos extremos", dijo Van Gundy. "Creo que él jugó muy, muy duro y su robo de la bandeja fue una gran acción".

"Después de los dos primeros juegos del último cuarto, Eric (Moreland) salió pero hizo una mala falta pero logró calmarse y jugó muy bien en el último cuarto." Añadió a continuación Van Gundy, visiblemente satisfecho.

Anthony Tolliver, ala-pívot de los Pistons obtuvo 10 puntos y su mejor registro de la temporada con 12 rebotes, beneficiado de la ausencia de Drummond en el último tramo de partido.

"A veces sólo tienes que averiguar una forma de ganar. Cuando no van las cosas su manera o tiene algunos chicos lesionados, sólo tienes que averiguar una forma para ganar y tener gente que jueguen de forma intensa,", dijo Tolliver. "Moreland hizo un gran trabajo controlando la pintura. No se le puede pedir más"