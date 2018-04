Nano Rivas: "La clave hoy ha sido que fuimos constantes durante los 90 minutos"

Google Plus

Venció y convenció el Nástic en el Nou Estadi. Nada pudo hacer un Lugo que cayó derrotado de manera dolorosa en el tramo más trascendental de la temporada. Aun así, los de Francisco se mantienen cerca del playoff de ascenso.

Como reconoció el entrenador del equipo catalán, Nano Rivas, el partido estuvo marcado por al buen nivel demostrado por el Nástic a lo largo de todo el encuentro: “La clave hoy ha sido que hemos sido muy constantes durante los 90 minutos. Quizá era eso lo que nos pasaba en los anteriores partidos, que empezábamos a un ritmo alto pero no lo manteníamos”

Además, el técnico tarraconense mostró su felicidad porque “hacía tiempo que el equipo se merecía una victoria”. Otra de las claves del partido fue la concentración y efectividad demostrada en las áreas: “Hemos sido bastante contundentes en las áreas. El equipo ha seguido bastante convencido a pesar de las derrotas de que el camino era el que era y que en casa teníamos que seguir compitiendo como lo estábamos haciendo”. También fue fundamental el despliegue físico y las ganas demostradas por los suyos: “Han corrido, se han dejado la vida ahí dentro y en esta categoría no hay otra forma para ganar a un gran equipo como es el Lugo”

Además, destacó la importancia de ganar los partidos en casa: “Hay que darle continuidad a todo lo que hemos hecho bien hoy, y a seguir trabajando porque todavía queda mucho y no nos podemos quedar solo con la victoria de hoy.La salvación pasa por aquí”

El entrenador sorprendió con la alineación de Maikel Mesa, hecho sobre el que fue preguntado también en sala de prensa: "Hoy he decidido que juegue y creo que ha hecho un gran trabajo. Esta es la clave de este equipo, que la gente que no venía jugando ha apretado, no ha bajado los brazos; gente como Mikel que hoy ha tenido su oportunidad.”