El experimento del 4-2-3-1 no funcionó

El 0-0 en Ipurua supuso romper la racha negativa de dos partidos seguidos perdiendo. La Real suma 34 puntos, y el empate contra el Eibar dio aire al equipo de Alguacil para lograr una mayor diferencia de puntos respecto al descenso. El nuevo entrenador txuri urdin cambió de sistema táctico, del 4-3-3 alineó un 4-2-3-1 con Moyá en portería, Aritz de lateral derecho, Navas y Llorente la pareja de centrales, De la Bella formando la defensa; Illarramendi y Zurutuza en el doble pivote, en línea de tres Odriozola como extremo, Oyarzabal en la mediapunta y Juanmi en la banda izquierda, y Willian José en punta, sólo arriba.

El lateral donostiarra jugó en una posición que no acostumbra y eso se notó. Odriozola no tuvo espacio para sus arrancadas en la banda derecha, y entre Aritz y él se estorbaron el paso, en vez de fortalecer la zona defensiva abrieron más huecos para los extremos armeros y no se entendieron. Alguacil no dio con la tecla, y situó a un lateral reconvertido en extremo, en lugar de posicionar en una demarcación más atrasada para potenciar su verticalidad y sprint en los últimos metros, para conseguir un mayor recorrido en el campo y no reducir su espacio de peligro.

Primera parte sin control del juego

La primera parte la Real no tuvo el control del partido. Mejoró en líneas defensivas, cerrándose como un bloque y no permitiendo al Eibar rematar a portería con claridad, pero no llegaron a disparar entre los tres palos en los primeros 45 minutos. Faltó más dominio y insistencia en campo contrario, en definitiva, tener presencia en el área rival con el balón y Alguacil retocó algunos ajustes defensivos, siendo más solidarios robando balones pero no creando ocasiones.

Las ausencias del capitán Xabi Prieto por la magia que tiene en sus botas, y la verticalidad de Canales en la zona de tres cuartos fueron las claves del partido. Oyarzabal actuó en la mediapunta sin fortuna al no conducir el balón, y no ser el intermediario entre el centro y Willian José, perdiendo su rapidez en banda y desborde. Por otra parte, Januzaj no acaba de entonar su mejor versión y está lejos de ser ese jugador por el que se pagaron siete millones de euros fijos en verano, y era una futura promesa del fútbol belga.