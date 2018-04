Óscar Trejo, ''MVP'' del Rayo Vallecano - Cádiz

Google Plus

Tras salir derrotados de su visita al Estadio El Molinón-Enrique Castro Quini y ver como concluía su extensa racha de jornadas sin conocer la derrota, los madrileños volvían a su casa, a su campo para tratar de alargar su inercia de victorias actuando como local.

Para esta jornada el entrenador madrileño Michel volvía a disponer de toda su plantilla al completo tras la vuelta de Fran Beltrán después de su convocatoria con la Selección Española Sub-19. Todo hacía indicar que el técnico franjirrojo alinearía su 11 de gala. Sin embargo, introdujo una controvertida novedad, la del rápido extremo Bebé, pues entre la afición de Vallecas no termina de convencer dicho jugador debido a su poca colaboración en la faceta defensiva.

Enfrente se encontraba otro equipo de la parte alta de la clasificación, el Cádiz, caracterizado por ser rocoso, muy rocoso, pues es el que menos goles encaja de toda la categoría, y que también enlazaba varios partidos sin perder logrando puntuar en su último choque frente al líder, el Huesca, por lo que el aliento de la afición vallecana iba a ser imprescindible, más si cabe con el aliciente de poder situarse como líder provisional debido al aplazamiento del partido del Huesca frente al Albacete.

De inicio, ambos equipos trataban de hacerse con la posesión del balón para de esa forma llevar el control del partido. El primer tiempo se caracterizó por la inexistencia de un dominador claro, así como las pocas ocasiones claras. Pero estas últimas oportunidades pusieron nerviosos a los aficionados rayistas pues fue el Cádiz el que gozó de ellas hasta en dos oportunidades. Primero, el delantero visitante no acertaba a enviar el balón al fondo de la portería del guardameta del Rayo cuando ya todos esperaban el gol y, posteriormente, un jugador gaditano cabeceaba un córner y su remate estuvo muy cerca de convertirse en gol. Pese a no tener apenas de oportunidades, el Rayo lograba adelantarse en el marcador cerca del minuto 20 tras una jugada elaborada que culminaba con un gran bolea precisamente nuestro protagonista, Trejo. El gol sorprendió a todos porque nada hacía indicar que los franjirrojos lo iban a conseguir. Desde ese momento los locales controlaron el juego un poco más a la vez que los visitantes se mostraban más cautos. El descanso se aproximaba y para infortunio de los madrileños, el Cádiz conseguía culminar una contra igualando el marcador. Al descanso se llegó con empate a uno.

En el segundo tiempo el Rayo presentó una mejor actitud de la mostrada en la primera parte. Pero los minutos pasaban, las ocasiones no llegaban y la afición se impacientaba un poco. Tratando de llevarse la victoria Michel daba entrada a dos jugadores ofensivos, Santi Comesaña y Javi Guerra, en lugar del cuestionado Bebé y Embarba. Pero los intentos prácticamente quedaron en nada. Únicamente destacó una ocasión que no logró materializar Raúl de Tomás después de un lanzamiento de falta que prolongó Abdoulaye Ba. A que las ocasiones franjirrojas no se produjeran también ayudó las continuas detenciones del juego que los jugadores gaditanos trataban de hacer.

El partido finalizó 1 – 1 y reparto de puntos para ambos equipos con la alegría del Cádiz y la tristeza del Rayo.

A pesar de la mala imagen dada por el Rayo Vallecano algunos de sus futbolistas sí que dieron una mejor versión y mostraron una mejor actitud. Y el primero de ellos fue Óscar Trejo. El centrocampista fue el encargado de anotar el gol que ponía por delante a los madrileños después de una jugada donde dio muestras de su calidad y realizando el lanzamiento a portería con una gran volea. Pero el gol no fue la única contribución del argentino. Durante los 90 minutos se ofreció en multitud de ocasiones para tratar de elaborar las jugadas de los locales y su influencia fue aún mayor en el segundo tiempo. Cada vez que cogía el balón todos se mostraban expectantes y los rivales únicamente podían detenerle mediante faltas, algunas de ellas un tanto duras.

Todas estas razones le hacen, sin duda, merecedor del ''MVP'' del conjunto rayista en la encuesta realizada en Twitter por delante de sus compañeros Unai López, Álex Moreno y Dorado.