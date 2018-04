Umtiti: “Hay varios clubes interesados”

Google Plus

El central galo, procedente del Olympique de Lyon por 25 millones de euros, tiene contrato con el conjunto azulgrana hasta 2021 y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. En el barcelonismo, su renovación está pendiente y con el silencio del jugador, los rumores que le vinculan a una posible marcha hacia tierras británicas cada día son más fuertes. Su cláusula es demasiado baja para el buen rendimiento que está dejando en Can Barça y no sería ninguna locura que alguno de los muchos clubes que están interesados en hacerse con sus servicios, lo fichara por esa misma cifra.

El club catalán, conocedor de la situación, quiere hacer todo lo posible por renovar al francés, pero las negociaciones están estancadas. Por lo que se ha podido saber, lo que pretende el central galo es situarse en el segundo escalafón salarial de la plantilla junto a otros jugadores como Andrés Iniesta o Luis Suárez, pero el club no considera llegar hasta ese punto y por eso, los rumores que van corriendo por Europa recobran fuerza y empiezan a desvelar algunos nombres.

El Manchester United de Mourinho piensa en ficharle. Con una oferta sobre la mesa en la que cobraría 9 millones de euros netos por temporada, el central francés espera reacción por parte de la directiva, que a toda costa, intentará retenerle y prorrogar una buena temporada de renovaciones en la que jugadores como Gerard Piqué y Sergi Roberto han firmado la extensión de su contrato, para evitar, además, otra salida como la que ya protagonizó Neymar al Paris Saint-Germain.

Lo que sí está claro en Can Barça es que Umtiti se ha convertido en una pieza clave de la zaga defensiva azulgrana. Su buena adaptación sorprendió al barcelonismo y su rendimiento infalible se junta con el buen estado de forma en el que está el guardameta alemán, Ter Stegen, con quien comparte racha de imbatibilidad en la competición doméstica.

Pero la incertidumbre es la única que toma fuerza y realidad en el conjunto blaugrana. El central francés ha concedido una entrevista al programa ‘Canal Football Club’ de Canal+ Francia, en donde ha revelado que “todavía no han comenzado las negociaciones” y en la que además ha reconocido que “hay varios clubes interesados”.

El central francés está centrado en la temporada y en disfrutar sobre el terreno de juego y por eso no quiere abordar mucho el tema de su renovación: “Yo estoy centrado en el campo, es lo me hace disfrutar. El resto ya vendrá”.

Cambiando de tema, Samuel Umtiti habló también sobre la posible llegada al club de su compatriota, Antoine Griezmann. El delantero, ahora jugador del Atlético de Madrid, suena fuerte para el Fútbol Club Barcelona e incluso se están llevando a cabo rumores en los que se afirma que el colchonero ha rechazado una oferta del Manchester United de Mourinho por jugar en el Camp Nou.

El zaguero ha bromeado en la entrevista y ve optimismo en su llegada: “Pude hablar con él para saber lo que piensa sobre mi club. Los jugadores de este nivel hacen soñar y si viene, tendremos que jugar con seis delanteros”.