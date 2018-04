Trey Burke quiere llevar la cultura ganadora a los Knicks

No es nada fácil jugar en la NBA. De eso no cabe ninguna duda. Año tras año son muchos los jugadores de baloncesto de élite que aspiran, desde todas las partes del mundo, a tener una oportunidad en la que es considerada por todos como la mejor liga de baloncesto del planeta. Y son muchos los que fracasan, los que no consiguen llegar o no consiguen mantenerse en ella.

Este fue el caso de Trey Burke. Proveniente de la Universidad de Michigan, salió elegido en la lotería del draft, en el puesto número 9, y fue a parar a los Utah Jazz. Allí estuvo durante tres temporadas, pero no logró asentarse y cada vez jugaba menos, así que finalmente fue a recalar a los Washington Wizards. Tampoco llegó a realizar unas buenas actuaciones, por lo que acabó siendo cortado.

Pero el jugador no se rindió. Recaló en un equipo de la G-League, los Weschester Knicks, que son el equipo afiliado de los Knicks de la NBA. Allí cuajó una gran temporada, tan buena que llamó la atención de los directivos de la franquicia, que, habiendo perdido ya las opciones esta temporada, están explorando las mejores ideas para el puesto de base la temporada que viene.

Trey Burke ha cuajado algunos grandes partidos últimamente con la legendaria franquicia, incluyendo un partido en el que anotó 42 puntos. Y parece que el jugador está tratando de mostrar todo lo que tiene de cara a la siguiente temporada, cuando se rumorea que podría tratar de renovar, ya que este año acaba un contrato de menos de un millón de dólares.

Una de las cosas que dice que puede aportar es su espíritu competitivo. Preguntado por ello, el jugador ha dicho: "Como competidor que soy, quiero ganar. Nadie quiere perder. Se que no he estado desde el comienzo de la temporada, pero soy parte de este equipo", declaró.

En cuanto a lo que podría aportar al equipo, Burke lo tiene claro. "Como persona que ha ganado en cada uno de los niveles, creo que estoy listo para traer de vuelta la cultura ganadora. La mala noticia este año es que hemos perdido 50 partidos. La buena es que nunca nos hemos rendido, nunca hemos tirado la toalla", comentó.

El actual jugador de los Knicks comenta que no le importa su rol, que lo haría bien tanto de titular como de sexto hombre, y que se ve jugando en este equipo el año que viene.

Tras el último partido disputado ante los Pistons, su entrenador tuvo buenas palabras para él. "Ha jugado un buen partido. Ha controlado bien el balón, sin forzar jugadas, creando juego. Lo ha hecho muy bien"

Sin embargo, estos partidos del jugador y los números que está realizando esta temporada (12 puntos por partido, casi cinco asistencias y más del 50 por ciento en tiros de campo) no son muy espectaculares, menos aún si tenemos en cuenta la temporada de derrotas que están sufriendo los neoyorkinos.

Se supone que veremos la continuación de esta historia en verano. La franquicia de la ciudad de Nueva York tiene varios bases, y debe tomar decisiones para retomar el rumbo del equipo, que parece perdido a medio camino entre la reconstrucción y la competición. Trey Burke ha demostrado que puede ser un jugador sólido, al menos para la rotación, y además quiere quedarse, por lo que parecería un buen fichaje, al menos para seguir viendo que tipo de jugador hay, ya que recordemos que solamente tiene 25 años y aún puede demostrar mucho.