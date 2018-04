Las Águilas alcanzan la cima de la clasificación

Google Plus

El doblete de Jonas llevó al Benfica a una nueva victoria que convierte al equipo de Lisboa en líder provisional de la Liga NOS. El primero de sus dos goles llegó al transformar un penalti en el descuento de la primera mitad, mientras que el segundo que supuso la tranquilidad llegó casi al final del encuentro. El Vitória de Guimarães hizo un buen papel, aunque no fue capaz de llevarse la recompensa de Da Luz.

La victoria del Benfica es vital para meter presión a su máximo rival por el campeonato portugués, que es el Porto. Por su parte el Vitória Guimarães se encuentra en una zona tranquila de la clasificación y en tierra de nadie, por lo que esta derrota tampoco supone un drama para el equipo de Guimarães.

La afición llevó al equipo en volandas

El ambiente en el Estádio Da Luz era el de las grandes ocasiones, la afición del Benfica sabe que cada partido hasta el final del campeonato es vital y que no hay lugar para fallar. Los locales salieron metido en el partido, pero sus primeros acercamientos fueron muy tímidos. El Vitória de Guimarães no se achantó y tuvo alguna ocasión que pudo cambiar el marcador y el transcurso del partido. A partir del minuto treinta el Benfica se empezó a sacudir la presión y realizó su primer tiro a puerta que fue obra de Cervi.

Los goles de Jonas son muy importantes para el Benfica | Foto: SL Benfica

Cuando todo el mundo pensaba que el partido llegaría al descanso sin ningún gol en el marcador, el colegiado señaló el punto de penalti. Jonas no dudo en tomar la responsabilidad y transformó la pena máxima de manera brillante con un potente disparo con el que no pudo hacer nada João Miguel. El Benfica se adelantaba en un minuto psicológico que supuso un mazazo para el Vitória Guimarães.

Sentencia en la segunda mitad

Las Águilas salieron de los vestuarios con la clara intención de sentenciar cuanto antes el partido, para evitar complicaciones innecesarias. El segundo gol pudo llegar tras un gran pase de Cervi que dejó solo a Grimaldo, pero el portero del Guimarães salió rápido y no dio opción al jugador del Benfica. La siguiente fue todavía más clara, cuando otro gran pase esta vez de Živković no lo pudo aprovechar de nuevo Grimaldo que fallaba dos ocasiones clarísimas de manera consecutiva. La siguiente oportunidad del Benfica para ampliar la renta llegó tras un cabezazo de Jardel a la salida de un córner que no encontró puerta.

Los compañeros felicitan a Raúl Jiménez por su maravillosa asistencia | Foto: SL Benfica

El Benfica había salido mejor en esta segunda mitad y merecía el gol, tanto por juego como por ocasiones. El tanto llegó tras una rápida transición entre el medio campo y el ataque, el balón cayó a los pies de Jiménez que escorado en banda se sacó una de las asistencias del año en Europa y centró a Jonas de rabona. El "10" del Benfica solo tuvo que poner la cabeza para hacer el segundo gol y rubricar la obra de arte que le puso el delantero mexicano. Tras este maravilloso gol, el Benfica pudo incluso aumentar la renta en varias ocasiones, pero la falta de puntería impidió que el resultado fuese más abultado. Por su parte, la mayor ocasión del Guimarães en esta segunda parte llegó en los minutos finales y tras un lanzamiento de falta de que despejó de manera segura Varela. Sin más ocasiones claras, el árbitro pitó el final del encuentro tras el añadido.

En la próxima jornada, el Benfica se enfrentará al Vitória Setúbal equipo que lucha por no pasar excesivos apuros a final de temporada; mientras que el Vitória Guimarães recibirá al Rio Ave, rival que está luchando por meterse en puestos que conducen a la Europa League.