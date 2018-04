Atrapado en el tiempo

Phil, el hombre encargado de ofrecer el tiempo en una cadena de televisión, va un año más a Punxstawnwey, a cubrir la información del festival del Día de la Marmota. En el viaje de regreso, tanto él como su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a regresar a la pequeña ciudad. A la mañana siguiente, al despertarse, comprueba atónito que comienza otra vez el Día de la Marmota. ¿Se acuerdan de este film dirigido por Harold Ramis que se estrenó en 1993? Define a la perfección la situación por la que está atravesando el UCAM Murcia.

El equipo murciano ha visto como el guión de los últimos cinco encuentros en casa se repetía una y otra vez casi en su totalidad, independientemente de los futbolistas que estuvieran sobre el verde o del técnico que les diera órdenes desde el banquillo. Real Murcia, Betis B, Balompédica Linense, Recreativo de Huelva y Melilla encajaron un tanto en primera instancia para luego acabar igualando la contienda. En dos ocasiones, frente al filial verdiblanco y al conjunto onubense, los universitarios lograron reponerse para finalmente adjudicarse los tres puntos. Pero en las otras tres, donde se incluye el duelo frente al Melilla, los equipos que visitaron La Condomina rascaron un punto, privándole de dos a su rival, justamente los que les faltan para ocupar plaza de promoción.

Como no podía ser de otra forma, el encuentro entre UCAM Murcia y Melilla, o lo que es lo mismo quinto contra sexto, estuvo muy equilibrado. Los locales, en el debut de Pedro Munitis al frente del equipo, varíaron el esquema formando co 5-2-3-1, con Vivi incrustrado entre los centrales y con Bustos y Urko como mediocentros. Al once regresó el lateral Góngora después de tres meses lesionado. Marc Fernández, Onwu y Julen Colinas dibujaban la línea de ataque. Precisamente, fue el ex de la Cultural el que abrió el marcador a los veinte minutos en la única jugada de ataque que trenzó su equipo en la primera mitad. Urko Arroyo se fajó de su marca con un gran recorte, cabalgó hacia el área, cedió el cuero para que Marc pusiera un centro que prolongó inteligentemente Onwu y que remató a la perfección Julen Colinas para anotar su segundo tanto con la camiseta universitaria.

El tanto aportó tranquilidad al conjunto murciano, el cual, por su obsesión, seguramente aleccionados por Munitis, de sacar el balón jugado desde la línea defensiva y por la buena presión melillense, cometió diversos errores en las entregas que, por fortuna para su equipo, solucionó magistralmente Fran Pérez, demostrando su jeraquía en la zaga universitaria. El cántabro se batió el cobre con el incómodo delantero marroquí Yacine, verdugo absoluto del UCAM esta temporada. Lo controló durante la primera mitad, pero no pudo evitar que, ante la malísima salida de Javi Jiménez en una falta lateral en el cincuenta y nueve, el punta rematase a placer sobre la meta local, colocando el definitivo empate, que hacía justicia por las ocasiones marradas en la primera mitad, la más clara del propio Yacine, tras capturar un balón dividido entre Dani Pérez y Vivi.

Al UCAM le volvieron le volvieron a penalizar sus dos males que le persiguen durante toda la campaña: la falta de pegada de sus delanteros y la fragilidad defensiva. En el inicio de la segunda mitad dispuso de dos oportunidades muy claras para marcar el segundo gol y encarrilar el encuentro, pero ni Onwu, en un mano a mano frente a Dani Barrio tras otro gran pase de Urko, ni Marc en un remate franco desde el interior del área, fueron capaces de convertir ante la meta rival, lo que a la postre, una jornada más, acabó pasándole factura a su equipo. El haber marrado ocasiones y, acto seguido, haber encajado, nuevamente descompuso a unos futbolistas faltos de confianza que, salvo en un lanzamiento a balón parado de Góngora, no fueron capaces de volver a inquietar al guardameta rival en la media hora restante. Por contra, el Melilla se encargaba de seguir dejando al descubierto las vergüenzas defensivas del UCAM, tanto a balón parado como al contragolpe, pero sin la puntería necesaria para obtener los tres puntos y apretar la lucha por el play off, que se encuentra a tres y cuatro puntos respectivamente.

