Previa Juventus - Real Madrid: sed de venganza

Dicen que el destino es caprichoso. Hace exactamente diez meses el estadio nacional de Cardiff presenció una noche mágica. Dos colosos de Europa lucharían durante noventa minutos con un objetivo: ganar la Champions League. Zinedine Zidane estaba a un paso de hacer historia convirtiéndose en el único entrenador en ganarla dos veces consecutivas. Allegri, por contra, podía volver a llevar a la gloria a un equipo que desde 1996 no sabe lo que es ganar una Champions. Cristiano por partida doble, Casemiro y Asensio destruyeron el sueño de los italianos consagrando al Madrid como el mejor equipo del mundo.

Trescientos cuatro días después, ambos volverán a verse las caras en una eliminatoria de Champions. La Juve llega en un gran momento de forma tras ganar en la última jornada liguera al Milan (3-1). Además, ha vuelto a recuperar el trono en Liga. Sin embargo, contará con las bajas de Alex Sandro, Benatia, Pjanic y Bernadeschi. Otro papel muy diferente tiene en estos momentos el Real Madrid. Pese a que ha vuelto a retomar la senda de la victoria en la competición doméstica, está prácticamente sin opciones de aspirar al título y fuera de la Copa del Rey. La Champions, su competición fetiche, es la única esperanza para salvar la temporada y tiene por delante a un rival que le espera con sed de venganza.

Cristiano está enchufado

Al portugués le encanta la Champions. Es el máximo goleador histórico de esta competición y en cada partido busca agrandar su leyenda. Nunca se cansa de escuchar el himno mágico que le convierte en el 'bicho'. Lleva nueve goles en los últimos cuatro partidos con la elástica blanca y tiene confianza de sobra para volver a verse con Buffon. Es el máximo artillero en esta edición (12 goles) superando a Ben Yedder (8), Cavani (7), Firmino (7), Kane (7) y Messi (6) entre otros. Ha asumido que tiene que dosificarse para llegar bien a la recta final y el plan está saliendo a la perfección.

Cristiano celebrando su gol al Girona | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Bale se presenta al examen final

El galés, que no jugó más de quince minutos en la final de Cardiff, tiene un papel complicado. Zidane siempre ha confiado en él pero sabe que no es imprescindible en su once. Pese a que marcó este sábado ante Las Palmas, su presencia en el equipo titular no está garantizada como ya sucedió con el PSG. Su rol lo puede ocupar Isco, que viene de marcar un hat-trick ante Argentina demostrando al técnico galo que está preparado para jugar este martes. Asensio y Lucas Vázquez también han tomado peso en el vestuario y han mostrado una mayor regularidad que Bale esta temporada. Sus cartuchos en el Madrid se le pueden estar agotando y solo en partidos como este, si juega, podrá reivindicarse.

La última bala de Buffon

Es el gran título que se le resiste. Será su última oportunidad para ganarla y enfrente tiene al equipo que se la arrebató de las manos hace diez meses. A sus 40 años, consciente de que es la última bala que le queda, tratará de parar a un equipo goleador por excelencia que se lo juega todo a una carta. De lo contrario, pasará a la historia junto a grandes hitos como Ronaldo Nazario, Patrick Vieira, Pavel Nedved o Michael Ballack como los mejores que nunca ganaron la Champions.

Buffon da el visto bueno a una jugada | Foto: Juventus.com

Higuaín no se olvida del Madrid

La historia de amor odio entre Higuaín y el Real Madrid no tiene fin. El argentino, que vistió la camiseta del conjunto merengue siete temporadas, volverá a enfrentarse contra sus ex-compañeros una vez más. Lleva cinco goles en esta Champions y fue una pieza fundamental para pasar a cuartos. Marcó dos al Tottenham en la ida y uno en la vuelta sellando así el billete a cuartos. En la Serie A acumula 15 dianas, tres menos que Dybala, el máximo goleador del equipo.

Arbitrará Cuneyt Çakir

Cuneyt Çakir será el encargado de dirigir este martes el partido entre Juventus y Real Madrid correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. El turco arbitró al conjunto blanco esta temporada en la Fase de Grupos ante el Tottenham (3-1). La pasada lo hizo en octavos frente al Nápoles (1-3) y en las semifinales entre el Atlético y el Real Madrid (2-1).

Çakir será el encargado de dirigir el partido | Foto: UEFA.com

Declaraciones

Massimiliano Alegri reconoció la facilidad que tiene para marcar este Real Madrid: "Cuando juegas contra el mejor equipo tienes pocas ventajas. Hay que tener cuidado cuando pierdes el balón, porque ellos con tres pases llegan a tu área".

Mientras, Zinedine Zidane se mostró precavido sabiendo que tiene a un gran rival enfrente: "Todo será diferente. Podemos haber sido dos veces campeones, pero no sirve de nada. Simplemente nos permite decir que queremos defender nuestro título, pero nada más. Será necesario demostrarlo en el campo, ser eficiente, incluso más que el año pasado. Y será una eliminatoria muy difícil".

Convocatorias

Juventus: No se ha hecho pública.

Real Madrid: Keylor Navas, Casilla, Luca; Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo y Achraf; Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, Ceballos; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Mayoral.

Posibles alineaciones