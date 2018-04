Keller es nombrado novato del mes de marzo

Google Plus

La NHL anunciaba el pasado domingo que Clayton Keller era nombrado novato del mes de marzo, el estadounidense registraba 19 puntos en 17 choques durante el tercer mes de 2018, cifra que incluía 10 encuentros consecutivos sumando al menos un punto. Dicho registro de puntos en choques al hilo le situaba tercero en la lista histórica de los Coyotes/Jets solamente por detrás de Temmu Selanne (17 partidos) y Keith Tkachuk (12 partidos).

Es la segunda vez en esta temporada que Keller consigue el galardón de mejor novato del mes Keller sumó puntos en 14 de los 17 encuentros que disputó con los Arizona Coyotes durante el marzo. Cabe destacar que el propio Keller ya recibió el honor de mejor rookie del mes durante el pasado octubre, siendo juntamente con Brock Boeser (Vancouver Canucks) como los únicos novatos en recibir el premio al mejor rookie en dos meses distintos durante esta actual campaña. El joven jugador es una de las pocas noticias que invitan al optimismo en la franquicia del estado de Arizona.

Otros jugadores destacados

Varios novatos consiguieron también hacer buenos números, Pierre-Luc Dubois (Columbus Blue Jackets) sumó 14 puntos en 16 partidos, Yanni Gourde (Tampa Bay Lightning) 12 puntos en 14 encuentros, Mathew Barzal (New York Islanders) 12 puntos en 15 choques y Will Butcher (New Jersey Devils) 12 puntos en 15 partidos.