Un Real Jaén de historia: el ascenso en Figueras

Aún se recuerda aquella calurosa tarde de junio de 1997, en la que tras 20 años el equipo blanco conseguía retornar a la división de plata del fútbol nacional.

Rondaba el minuto 68 del partido cuando Roberto Rodríguez Jímenez "Rodri", de una preciosa vaselina conseguía superar al meta catalán, y llevaba el delirio a todos los rincones de Jaén capital y su provincia. Aquella tarde se daban cita en la localidad de Figueras (Gerona) unos 700 aficionados blancos.

El sistema de liguilla de ascenso era muy diferente al actual, puesto que por entonces si se asemejaba más a esa denominación, y no era el formato de eliminatorias a doble partido que es el sistema de ascenso actual. Así, la liguilla de ascenso la jugaban los cuatro primeros clasificados de cada grupo, que entonces se dividían en grupos A, B, C y grupo D. Pues bien, en esa liguilla por el ascenso, el Real Jaén conseguía 16 de los 18 puntos posibles, mostrando máxima efectividad, ya que anotó once tantos y sólo recibió dos. Cediendo tan sólo un empate en casa, ante el Talavera, que por aquel entonces era entrenado por el mediático entrenador jiennense Gregorio Manzano.

El resultado de los demás encuentros fueron todo victorias: Eurrerá (0-1 y 3-0), Talavera (0-2), y Figueras (3-1 y 0-1).

Tras la gesta, toda la plantilla, cuerpo técnico y directiva fueron recibidos en la Plaza de Santa María por unos 7.000 aficionados blancos, que aclamaron al equipo.

Este ascenso llegaba tras cinco campañas seguidas en las que el equipo jiennense jugaba las eliminatorias de ascenso y se quedaba a las puertas de la gloria. El entrenador artífice del ascenso en tierras catalanas fue el recordado "Quico" Álvarez, quién se hizo cargo de la nave blanca tras la salida de Tolo Plaza al Málaga.