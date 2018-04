Carlos Sainz responde las críticas de Helmut Marko

El ahora piloto de Renault, Carlos Sainz, está viviendo la mejor época de su carrera desde que llegó a la Fórmula Uno, dentro de un equipo histórico con dos campeonatos mundiales a sus espaldas y que sigue su camino para volver a ser ese equipo que fue.

Pero no todos están contentos con la decisión que tomó el madrileño de marchase a Renault. Helmut Marko tiene para todos cuando habla ante un micrófono o para la prensa y dijo que Carlos Sainz se marchó de Toro Rosso porque su padre consideraba que el equipo italiano no estaba a la altura de lo que pedía.

Ahora, es el propio piloto quien ha querido desmentir esas acusaciones: “Marko puede tener su opinión, y siempre respetaré su opinión”. Cabe recordar que Sainz llegó a la máxima categoría del automovilismo gracias a Toro Rosso y que con ellos estuvo en las buenas y en las malas.

“No creo que ni mi padre ni yo nos hayamos sentido así respecto a Toro Rosso. De hecho, siempre me sentí muy agradecido con Helmut, con Mateschitz, con Franz. Con toda la familia Red Bull. Creo que no estaría en la Fórmula 1 sin ellos. Por eso les tengo mucho respeto y tengo muy buenos sentimientos hacia ellos”, decía Sainz en una entrevista para Motorsport.com.

Recientemente tenemos el caso de Lewis Hamilton, a principios de su carrera eran uña y carne, pero con el paso de los años sus caminos se separaron, el español dice que ese tipo de relación no es la que mantiene con su padre: “No, porque mi padre no está encima de mí en absoluto. Mi padre viene a las carreras de F1 porque le gusta la F1. No porque sea mi mánager ni nada de eso”.

El campeón de la Formula Renault 3.5 saca pecho por tener el padre que tiene, un auténtico campeón: “Me da muchos consejos sobre cómo manejar las cosas. Pero no me dice cómo conducir, no me pregunta por la configuración del coche, solo me da apoyo cuando lo necesito. Tal vez guste o no, pero para mí tener a un bicampeón del mundo a mi lado es un honor, un placer al que no voy a renunciar”.

Toro Rosso y Renault son equipos diferentes, la diferencia presupuestaria existe, pero para Carlos eso no significa que haya menos personal con capacidad para hacer las cosas bien: “Obviamente hay diferencias porque Renault es un equipo de fábrica. En cuanto al mayor presupuesto, lo estoy notando este año. Pero Toro Rosso es un gran, gran equipo de profesionales”.

“Sigo respetando mucho a toda esa escudería. Me han enseñado todo lo que sé sobre Fórmula 1 y sigo saludándoles, hablando con ellos. Siempre será así. Respeto mucho a todos los equipos porque cada uno está lleno de profesionales. Para llegar a la Fórmula 1 necesitas ser el mejor en lo que haces. Y son los mejores en lo que hacen. Sí, en la F1 cuenta quién tiene más recursos, más presupuesto, pero desgraciadamente es así”, finalizaba.