Sin contundencia en ataque

A pesar de haber anotado dos goles frente al colista, al Granada CF le cuesta mucho ser contundente arriba, algo que sorprende con los efectivos con los que cuenta en ataque.

Parecía que la llegada de Joselu , máximo goleador de la categoría el año pasado, y poder retener a Adrián Ramos solventaría los problemas en ataque ya que son de los delanteros con más nombre al menos de la categoría y, por ello, se les esperaba un papel muy destacado a lo largo de la temporada, pero no está siendo así. Adrián Ramos, que ya había cogido el ritmo, ha sufrido una nueva lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego, aunque ya está en la fase final de su recuperación. Por su parte, Joselu lleva más de 600 minutos sin anotar gol y cada vez le cuesta entrar más en juego, apenas crea peligro y el juego aéreo del equipo no le favorece nada.

La segunda línea de ataque del Granada CF tampoco está en sus mejores momentos. Machís lleva dos partidos sancionado y le quedan otros dos tras propinar un cabezazo al adversario en el partido frente al Oviedo. La salida de Oltra le daba la vuelta al equipo a Puertas pero, hasta ahora, en los 180 minutos que ha jugado sólo ha conseguido dar una asistencia y en Lorca estuvo muy perdido, sin crear peligro en ataque. Pedro se reencontró con el gol en Lorca tras varias semanas sin ser titular. Peña, tras su paso con la selección, salió desde el banquillo y dio una asistencia pero poco más dejó en Lorca. Agra partió también desde el banquillo y Hjulsager pasó de ser titular a no estar convocado para viajar con el equipo.

Los hombres de Pedro Morilla intentaron llevar la batuta del encuentro pero sin lograr crear peligro en 3/4 de campo debido a que no se da con la tecla arriba y ya no es ese equipo que llegaba con facilidad a la meta rival y perforaba la portería. La cantidad de bajas también afecta y muchos jugadores están lejos de su mejor nivel. Todo esto hace crear un 'run run' entre la afición, que ve cómo se escapa el objetivo del ascenso directo y no quiere que el equipo pierda al menos la opción de play-off.

Tan sólo ha ganado tres partidos lejos de Los Cármenes, números que hacen aún más complicado el objetivo. El último partido que ganó lejos de casa fue al Córdoba, tras remontarle en los instantes finales el 1-0 con el que fueron por detrás casi una hora.

Números de los delanteros esta temporada

Joselu: 2201 minutos, suma 9 goles, 0 asistencias y 48 disparos a puerta.

Adrián Ramos: 1179 minutos, suma 3 goles, 0 asistencias y 27 disparos a puerta.

Darwin Machís: 2127 minutos, suma 11 goles, 5 asistencias y 61 disparos a puerta.

Rey Manaj: 356 minutos, suma 1 gol, 0 asistencias y 14 disparos a puerta.