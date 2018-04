Previa Sevilla - Bayern Múnich: que la Giralda siga presumiendo en Champions

Es abril y el Sevilla sigue vivo en Champions League, algo que el club hispalense deseaba conseguir desde hace tiempo, y en una temporada un tanto extraña lo ha hecho para seguir disfrutando del fútbol de alto nivel. Los sevillistas, ya con el olvido del fatídico partido contra el Barcelona, afronta una eliminatoria con más ilusión que la anterior. Ha tenido que pasar 60 años para llegar hasta aquí, y jugar por primera vez en partido oficial con el Bayern Múnich hace que la ilusión y las ganas se multipliquen.

Ambos se enfrentarán por primera vez en un partido oficial

El Bayern Múnich, que ya ha llegado a la capital hispalense en la mañana del lunes, se ve confiado pero con los pies en el suelo. El conjunto bávaro, que desde las redes sociales esperan ansiosos el encuentro ante el Sevilla, es uno de los equipos más potentes de Europa y uno de los grandes favoritos para ganar la Champions League. Visitará por primera vez el Ramón Sánchez Pizjuán en competición europea y saboreará el ambiente del estadio en una de esas noches mágicas en Nervión. Los alemanes, con varios españoles en sus filas, han manifestado que van con cautela en esta eliminatoria, y no quieren cometer los mismos errores que hizo el Manchester United en octavos de final. El partido apunta a una lucha de guerrero en un campo de batalla de colores rojo y blanco.

Sin Banega pero con ilusión

Para afrontar este partido el entrenador italiano Vincenzo Montella tendrá la difícil misión de buscar una alternativa a la baja de Banega. El argentino podrá jugar este partido debido a la acumulación de tarjetas mostradas en Champions League. Para ello, el entrenador podría usar el doble pivote con N'Zonzi y Pizarro y adelantar a Franco Vázquez en la mediapunta. Una baja muy sensible que espera no echar mucho en falta en el encuentro, pues los sevillistas saben que Banega es indispensable en el juego constructivo del equipo y en el equipo no hay un relevo natural por él. Otro de los jugadores que no podrá jugar es el mexicano Layún, que no tiene ficha en Champions League al haber jugado con el Oporto en esta temporada. Tampoco podrá jugar Corchia por su lesión y Mercado es seria duda arrastrando molestias por la acumulación de partidos. El resto de la plantilla sí está disponible.

Muriel podría seguir siendo titular ante el Bayern. Foto: Sevilla FC.

Los sevillistas llevan preparando el partido desde el domingo siendo conscientes del peligro real de su rival. El técnico Montella es optimista y piensa que, con mucho trabajo de por medio, el Sevilla en el Pizjuán puede hacerle mucho daño a los alemanes: ''Hay que obligar al Bayern a hacer las cosas a las que no están acostumbrados. Espero que el partido se presente como en los primeros minutos del sábado y no como el de los últimos minutos''. Sarabia también habló prometiendo que harán todo lo posible para asustar al rival: ''No se lo vamos a poner nada fácil jugando con nuestras armas y explotando nuestras virtudes''.

Una de las grandes incógnitas en el once inicial de Montella es si seguirá contando con Muriel para ser el principal atacante del equipo, o si le dará minutos a Ben Yedder, un jugador que siempre intenta sumar cada vez que entra al terreno del juego. Sandro parece que seguirá siendo la tercera opción en la delantera del equipo a pesar de que le técnico italiano manifieste su confianza a los medios de comunicación.

Un rival con mucho que ganar

El rival del Sevilla es el máximo representante alemán a nivel de clubes. El Bayern Múnich es un equipo semejante a clubes como el Real Madrid o Barcelona, con un presupuesto que triplica al del Sevilla y una plantilla de muchos quilates dispuesto a ganar todos los títulos que se le presenten. Los bávaros van en serio en esta Champions y su capacidad competitiva les hace ser como uno de los favoritos en ganar el título. El equipo de Heynckes tiene una oportunidad para ir a semifinales ante un equipo de nivel bajo pero de ilusión superior.

La plantilla del Bayern Múnich se entrena en Sevilla. Foto: Bayern Múnich.

Los alemanes contarán con toda la plantilla disponibles salvo las bajas del portero Manuel Neuer, -fuera de los terrenos de juego durante un año entero, y tampoco podrá jugar el joven francés Kingsley Coman. El resto de la plantilla sí está disponible y salvo decisión sorpresa del técnico, el Bayern pondrá su once inicial de gala comandado por un Robert Lewandowski que va a gol por partido en la Bundesliga, 26 goles en su haber en la competición doméstica y 35 tantos entre todas las competiciones, toda una amenaza del Bayern, que va de camino a ganar su sexta Bundesliga consecutiva, todo un 'gigante'.

Datos y estadísticas

El árbitro del encuentro será el italiano Daniele Orsato, de 42 años. El colegiado nacido en Vicenza ya ha dirigido al Sevilla en dos ocasiones con un sabor dulce y otro amargo, ya que dirigió el partido ante el Leicester en la vuelta de Champions League de la temporada pasada que perdió el Sevilla por 2-0 con la recordada expulsión de Nasri en el partido. Por otro lado, con él de por medio, consiguió una gran victoria ante el Villarreal en Europa League en la temporada 2014-15, dónde el Sevilla acabó ganando su cuarta Europa League. Orsato será auxiliado por sus ayudantes Riccardo Di Fiore y Lorenzo Manganelli.

Será la primera vez que ambos equipos jueguen entre ellos en un partido oficial. Fue hace 26 años cuando los sevillistas invitaron al Bayern Múnich en la presentación de la temporada con Maradona de por medio, en ese partido los locales ganaron 3-1. Pero en partido oficial será la primera vez entre ambos, y eso que el Sevilla se ha enfrentado a muchos alemanes en su andadura en competiciones europeas, hasta nueve equipos se han enfrentado a los sevillistas. Kaiserslautern, Alemannia Aquisgran, Mainz 05, Schalke 04, Stuttgart, Borussia Dortmund, Hannover, Friburgo y Borussia Mönchengladbach son los rivales que, curiosamente, ninguna han vencido en el Sánchez Pizjuán, y sólo dos de ellos pudieron eliminar a los hispalenses a doble partido.

Por su parte, será la primera vez que el Bayern Múnich viaje a Andalucía para disputar un partido oficial, pero sí tiene bastante experiencia contra equipos españoles. El Sevilla se unirá al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Deportivo de La Coruña y Getafe como equipo español en enfrentarse al equipo más laureado de Alemania con cinco Champions League en su haber.

Posibles alienaciones