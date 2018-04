Zidane: "Es una eliminatoria importante para los dos equipos"

Google Plus

El encuentro de cuartos de final de Champions será especial para el míster madridista, Zinedine Zidane. No solo por el equipo al que se enfrentan: la Juventus de Turín. Ya que se enfrentó a ellos, en la final de Champions de la edición anterior. Sino porque lo hace en la ciudad del equipo. Etapa en la cual obtuvo gran parte de los éxitos. No solo individuales sino también colectivos. Tanto en el conjunto transalpino (le faltó la Champions que le birló, casualmente, el Real Madrid) como con la selección francesa (Eurocopa y Mundial).

Y con su sonrisa de siempre salió a la pertinente rueda de prensa previa al choque continental que tendrá lugar en el Juventus Stadium. Lo primero que hizo fue resaltar que a pesar de que el equipo es más o menos el mismo al de la final, no ha tenido la temporada esperada. De hecho, este encuentro y el disputado en Cardiff "es completamente diferente" a ojos del propio míster. "No tiene nada que ver con lo que pasó". Asimismo no dudó en jugar con la duda del dibujo ya que reconoció que le "gusta cambiar y jugar de diferente manera: 4-4-2, 4-3-3, por bandas...".

Resaltó a su vez tener a todos los jugadores, excepto Nacho en plenas condiciones para disputar el encuentro. "Hay algunos que juegan más en algún momento, pero todos son importantes" dijo el técnico galo. A su vez comparó los encuentros que tienen los jugadores con el combinado nacional y el equipo: "Con la selección puede ser diferente porque juegan ocho partidos. Aquí jugamos 60. Todos van a ser importantes y no voy a cambiar mi modo de pensar”.

La intención para el exfutbolista es ir a ganar el partido. "Es nuestro objetivo". Además dijo que era una eliminatoria importante "para los dos equipos". En cuanto a la temporada que estaba realizando su exequipo: "“Es muy importante lo que está haciendo este año. Es un equipo muy completo y tenemos que estar atentos a todo lo que hagan, tanto en ataque como en defensa".Para él "la Juve está haciendo una buena temporada".

De hecho fue cuestionado primero por su etapa en el equipo turinés a lo que reconoció haber aprendido mucho como futbolista y persona, además de reconocer que le acogieron como una familia. Y también si entrenaría al equipo de la "Vecchia Signora" a lo que respondió que nunca se puede decir nunca pero que estaba feliz donde estaba.