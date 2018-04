Hernán Santana: "Estoy contento por la dinámica que ha cogido el equipo"

Hernán Santana comenzó la rueda de prensa hablando sobre la victoria frente a la Unión Deportiva Almería y sobre su primer gol con la elástica rojiblanca: “Sí, estoy contento desde hace varias semanas por la dinámica que ha cogido el equipo, por los resultados que estamos teniendo y por el gol. Al final los goles siempre a cualquier jugador le refuerzan y a mí, en este caso, me ha servido para eso”. Es cauto y avisa de que no se deben de relajar en ningún momento: “Sí, yo creo que salirnos de ese guión sería equivocarnos porque ha sido lo que nos ha dado llegar hasta donde estamos. El ir partido a partido y el ser conscientes de que la Segunda División es una competición muy complicada donde todos los partidos van a ser diferentes y difíciles”.

Acto seguido habla sobre el Reus, su próximo rival en liga: “Un rival muy complicado que va a venir a ponernos las cosas muy difíciles y nosotros a seguir siendo fuertes en casa y a seguir sumando de tres en tres porque queremos seguir en esta línea”. Saliendo un poco de la tónica habitual, se sincera a la hora de comentar la delicada situación de la Unión Deportiva Las Palmas: “Sí, obviamente hay que ser realistas y esa posibilidad se puede dar (descenso). No es algo que me gustaría, al final yo soy de Las Palmas porque nací allí y me crié allí, fue el equipo que me dio la oportunidad y yo siempre le desearé lo mejor en este aspecto”.

Como pregunta comprometida se le pide que sugiera una opción para evitar los puestos de promoción y conseguir el ascenso directo: “Bueno, si supiese como hacerlo se lo transmitiría a mis compañeros, pero si te lo puedes evitar mucho mejor. La clave está, yo creo, en seguir la línea que está teniendo el equipo, afrontar cada partido de manera diferente. Intentar echar el cerrojo atrás con la portería ha sido un factor importante en las últimas jornadas porque tener esa seguridad atrás te da la confianza de ir hacia adelante”.