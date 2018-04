Robert Lewandowski, el clásico goleador que todos quieren

El Sevilla se enfrentará por primera vez en partido oficial al todopoderoso equipo alemán Bayern Múnich, un club que suele estar en la quiniela de los favoritos en ganar la Champions League, jugadores tiene para ello, pues en sus filas están auténticos cracks que podrían estar en cualquier equipo del mundo. Uno de ellos es uno de los mejores delanteros de Europa, el polaco Robert Lewandowski.

Marca goles potentes desde fuera del área, de cabeza y es un gran regateador La capacidad de anotar de Lewandowski es tremenda, el jugador tiene en sus botas una gran relación con el gol, pues esta temporada lleva nada más y nada menos que 26 goles en 26 partidos de la Bundesliga, es decir, un gol por partido. Un dato que asusta a sus rivales, su vinculación con el gol es casi perfecta, su efectividad es enorme y las ganas de superación siguen en aumento. Así pues, Lenglet, Kjaer y compañía no tendrán una noche placentera, y es que el mínimo despiste de la saga podría ocasionar una oportunidad de oro para el polaco, que de esa forma, su olfato goleador está intacto.

Acompañado por los extremos Robben y Ribèry, el delantero tiene en sí grandes asistentes de gol, unas auténticas balas. Heynckes ve en él un elemento fundamental en su esquema táctico, pues no sólo se dedica a marcar goles, también ayuda desde atrás. A pesar de no ser tan corpulento (mide 1,85 metros), se maneja muy bien en los goles de cabeza, pero no sólo eso, también tiene en su haber una gran lista de goles desde fuera del área, sus disparos muy potentes y van con mucha efectividad hacia la portería contraria. Lewandowski no espera a que le lleguen goles para marcar, sino que también contribuye al juego del equipo. Tiene un manejo de balón exquisito y es muy regateador. Un delantero completo único en el fútbol.

El atacante de 29 años atraviesa su cuarta temporada en el Bayern Múnich de la misma manera que todas las anteriores, siendo elemental en el equipo y bajo la atenta mirada de otros clubes europeos. En Champions League lleva cinco goles y pretende incrementar su número para estar, como habitualmente, en los primeros de la lista de máximos goleadores. Entre todas las competiciones lleva un total de 35 tantos, un número muy alto teniendo en cuenta que aún no ha acabado la temporada y seguiría superándose a sí mismo en cuanto a sus registros.

Además, Lewandowski llegará a Nervión en plena racha, pues este fin de semana en la Bundesliga realizó un hat-trick ante su ex equipo, Borussia Dortmund contribuyendo de manera especial en la goleada histórica por 6-0. Un aviso para la defensa sevillista muy a tener en cuenta, pues durante 180 minutos tendrán que vérselas con un jugador destinado a marcar una época en Alemania, dónde lleva ocho años instalado ahí, siendo uno de los mejores delanteros del mundo.