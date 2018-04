Fernando Alonso pensó en decir adiós

La entrevista ha salido a la luz esta semana, pero Fernando Alonso atendió a F1 Racing, revista de Motorsport, antes de viajar a Australia, donde acabó en quinto lugar aprovechándose de todos los incidentes que tuvieron lugar durante la carrera.

Durante la charla, el español estuvo cerca de decir adiós a la Fórmula 1 por unos motivos claros, el motor de Honda y que tan solo había conseguidos dos quintos puestos, como mejor resultado, durante las tres últimas temporadas con McLaren. Por eso en 2017 casi estuvo a punto de dejarlo todo, pero se arrepintió

“Sentí que no era el momento de dejarlo. No en ese momento y después de esos resultados y con esas sensaciones. Sé que me habría arrepentido el resto de mi vida y me habría quedado un mal sabor de boca el resto de mi carrera", explicó.

El objetivo de ganar en Fórmula 1 sigue estando presenten tanto en él como en su escudería: “Sin duda quiero seguir ganando. McLaren y yo tenemos cuentas pendientes que queremos acometer juntos. Creo que este año las cosas cambiarán. Estoy muy seguro de ello”.

Durante el último año a Fernando la ha entrado en la cabeza ganar la Triple Corona, es decir, llevarse la victoria en el GP de Mónaco de F1, las 500 Millas de Indianápolis y Le Mans. Una de ellas ya la tiene en el bolsillo, en Indianápolis lo intentó y ahora mira a Le Mans: “Ganar la Triple Corona me haría sentir muy orgulloso si lo lograra algún día, pero si dejara la F1 ahora lo lamentaría el resto de mi vida”, confesaba.

Fernando Alonso durante los 500 Millas de Indianápolis | Foto: Zimbio

Alonso confiesa que algo salió dentro de él tras Indianapolis, que trasladaría a la Fórmula Uno, ganas de ganar: “Tengo mucha confianza en mí. Cada vez que corría en categorías inferiores antes de la F1, conseguíamos los resultados. Así que sabía que en la F1 solo necesitábamos un coche que estuviera a dos, tres o cuatro décimas del mejor. Y, con eso, jugaríamos”

"En algunos circuitos perderemos, en otros ganaremos a los demás y en otros circuitos tendremos que tirar de estrategia para cerrar el déficit. Pero estás en la partida. Fue justo así lo que sentí en Indianápolis”, decía.

Esos segundos son los que quería dar en la época con Honda, trabajaba duro para conseguirlo: “El compromiso, el trabajo, el feedback del simulador... Eso sale natural en un competidor. Pero dar más cuando tienes un cambio de motor y pierdes 35 posiciones en parrilla”.

Lo que realmente Alonso echa de menos es lo siguiente: “Quizás en las reuniones estratégicas de un domingo por la mañana veas los gráficos, veas las simulaciones y te digan que acabarás cuarto, pero sientes que quedarás mejor que eso. Aunque no haya razones matemáticas, pero lo sientes. Y luego se hace realidad”.

Eso quiere sentir, el placer de poder hacer mejor resultado cada fin de semana, es verdad que la fiabilidad Renault tampoco es la mejor, pero han trabajado duro, aún quedan 20 carreras por delante, el campeonato es inviable, pero si hay razones para disfrutar y creer en McLaren.