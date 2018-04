Montella: ''Nos vamos a jugar las opciones que tengamos hasta el final''

Google Plus

El próximo martes el Sevilla tiene una cita más con la historia para enfrentarse a todo un Bayer Múnich con Lewandowski, Müller, Ribèry y compañía. Los sevillistas, a sabiendas que su rival es el favorito de la eliminatoria, tienen la mentalidad de jugar como lo hizo el pasado sábado ante el Barcelona o en la doble eliminatoria frente al Manchester United. Saben que si son capaces de jugar de esa manera, tendrán oportunidades para seguir adelante en Champions League.

''Tenemos que obligarles a hacer algo que no están acostumbrados'' En la rueda de prensa antes del partido, el técnico Vincenzo Montella se mostró optimista con el trabajo de sus chicos y de la forma de juego: ''Trabajamos siempre con la convicción de que podemos mejorar, siempre espero que el equipo lo haga, independientemente del nivel del rival. Sea cual sea, mi convicción siempre es esa. El Bayern está acostumbrado a marcar muchos goles y tener la posesión de la pelota pero tenemos que hacer eso mismo para obligarles a hacer algo que no están acostumbrados''.

El técnico italiano valora la posibilidad de la participación de algunos jugadores con ciertas molestias y de la ausencia de Banega para este partido: ''La cabeza es la que mueve las piernas y el equipo está motivado pero quizás me preocupa el estado de Mercado y de Navas, pero es algo que tenemos que valorar mañana. Banega no estará y es un jugador con características muy marcadas. Es algo que no podemos cambiar pero estoy convencido que el jugador que lo reemplace lo hará bien''.

El entrenador del Sevilla reconoce que el equipo ha podido tener altibajos debido al gran número de partidos acumulados en esta temporada: ''Cuando sigues en este tipo de competiciones, estos rivales de nivel te quitan energía física y mental, lo hemos pagado en liga, pero me gusta esta situación y creo que nos estamos acostumbrando a jugar cada tres días ante rivales de nivel. Eso nos permite llegar con más capacidad a aprovechar el talento que tiene el equipo''.

Montella volvió a explicar en sala de prensa la falta de oportunidades de los fichajes españoles del mercado invernal: ''Sé cómo funciona la comunicación y hay que contextualizar eso, tengo una excelente relación con Óscar Arias y hemos planificado juntos el mercado de enero. Todos están creciendo a nivel físico porque Sandro no jugaba desde hace mucho incluso ha estado sin entrenarse con su equipo. Les estamos llevando al nivel del equipo y luego hay decisiones y exigencias técnicas. Creo en Sandro, en Roque Mesa y en Layún, que sí que está jugando. Tienen tiempo aún para demostrar lo que valen''.

El míster también opinó sobre su compañero de trabajo y rival en esta eliminatoria, Jupp Heynckes: ''Es muy práctico, no vende humor y hace cosas sencillas, pero con orden y de forma lineal. Sus equipos le entienden claramente, pero nosotros vamos a jugar las opciones que tengamos hasta el final y queremos hacerlo con el club y con nuestra gente, que nos ayudará como siempre. Aquí se vive un ambiente agradable y la gente está preparada''.