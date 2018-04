Quique Setién: "No ha sido un gran partido, pero hemos sacado los tres puntos"

El Betis tuvo la oportunidad de lanzar el dardo durante este lunes para poner fin a la jornada, y acertó en la diana. Un complicado partido ante el Getafe en el Coliseum era el gran reto para conseguir los tres puntos, teniendo la sexta plaza a un solo tiro. Los de Setién no desaprovecharon la oportunidad gracias a un gol de Sergio León, que daba la victoria a los verdiblancos.

Tras finalizar el encuentro, el técnico ha recalcado que se podría "haber jugado mejor". Además, saben que el feudo del rival era "muy complicado, comprometía mucho". Respecto al juego del Getafe ha añadido: "Es muy difícil apretarle arriba a este equipo porque te golpean en largo y te meten gente arriba. Ya nos pasó el día del Alavés que sufrimos y te obligan a meterte en tu campo, a retrasar demasiado la posesión. Luego se han defendido muy bien cuando no han tenido el balón. Nos han cerrado bien por dentro, no hemos conseguido contactar bien con los jugadores que jugaban por dentro. Hemos estados un poco atascados ahí en ese sentido".

Sin embargo, el sabor de boca final ha sido más bien dulce: "No ha sido un gran partido, pero hemos sacado los tres puntos. Esto por otras veces que lo has merecido y no lo consigues. Hoy no hemos merecido la victoria, pero hemos hecho las cosas relativamente bien para cómo se ha presentado el partido y el momento en el que estábamos. Estoy contento porque sumamos tres puntos y nos permite mirar el futuro con optimismo e ilusión”.

Por otro lado, los béticos están viviendo "una situación muy buena, quedan cada vez menos partidos, estando en un buen momento". Además, las buenas noticias no paran de llegar a Heliópolies, que han "recuperado a gente que estaba lesionada y las expectativas, al menos a corto plazo, son positivas". Setién, siendo precavido, ha comentado: "Está bien celebrar estos puntos pero yo esperaría al final para celebrar de verdad lo que nos merezcamos, que esperemos que sea una plaza en Europa. Ahora sí depende de nosotros y vamos a ser si somos capaces, tratando de jugar un poco mejor hoy, de seguir sumando puntos y dar una alegría definitiva a toda la afición”.

Una de las tensiones del partido se ha despertado con un supuesto gol fantasma del equipo madrileño: “Esto forma parte del fútbol, hay veces que toca a favor y otras en contra. Hemos vivido de manera permanente situaciones como esta, goles que no son y otros que dan y no entran. Es una circunstancia difícil de controlar. Ahora tenemos los mecanismos para poder salir de dudas. De momento, hay que aceptarlo. Lo hubiera dicho igual de haber sido al revés. La humanidad avanza e iremos mejorando en todo”, ha analizado el cántabro.

Finalmente, el aspecto a destacar ha sido la mejora en defensa: “Hoy con algunas dificultades hemos conseguido dejar la portería a cero. Hemos encontrado un mayor equilibrio. El equipo está mucho más comprometido. Es un aspecto que llevábamos trabajando desde principios de temporada porque ya veíamos que teníamos dificultades en ese sentido. Nos ha costado un poco. Hubo partidos que hemos estado muy bien, que no concedemos muchas ocasiones y nos está dando puntos también. Hoy incluso parando un penalti”, pues los goles encajados “ha sido un problema que ha preocupado siempre, desde el principio" en el conjunto helipolitano, y "la llegada de un jugador como Bartra más la progresión de jugadores como Amat y Mandi" han ayudado a mejorar este problema que perseguía al Real Betis. "Somos un equipo que ya no solo defiende con balón, sino que hoy hemos visto un montón de centros que hemos defendido bien. Antes teníamos más problemas, ahora tenemos más jugadores en el centro del área para defender esos balones y quizás esa sea una consecuencia de evitar esos goles. Tratamos de mejorar todo y lo que más nos interesa es tratar de defender con el balón, que eso sí que no da opción al rival”, ha concluido Setién.