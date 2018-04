La Juventus de Turín, último equipo en eliminar al Real Madrid

El equipo italiano ha salido ganador de las últimas cuatro eliminatorias que ha habido entre ambos en la Copa de Europa, sin embargo en las finales es otra historia, el Real Madrid se ha impuesto en las dos veces en las que se han enfrentado en la final, la primera en la edición de 1998 en Ámsterdam, con aquel gol de Mijatoviç que devolvía al Real Madrid al trono de Europa 32 años más tarde, y la segunda en junio del año pasado, esa herida estará todavía muy reciente para los jugadores juventinos y seguro que buscarán “vengarse” en esta eliminatoria.

Raúl junto a Morientes y Karembeu con La Séptima | Foto: Realmadrid.com

En eliminatorias a doble partido la Juve domina con mucha diferencia, de hecho en los últimos enfrentamientos siempre ha pasado el conjunto italiano, además desde el año 2014 han sido el único equipo capaz de eliminar al Real Madrid en la Champions League. El equipo blanco ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones y la Juventus es el único equipo que le ha impedido ganar cuatro de manera consecutiva, es más, desde esa eliminatoria en el año 2015, el Real Madrid ha pasado todas las que ha disputado y ha sido el primero en ganar dos Champions League de manera consecutiva desde que a parte final del torneo se llama así.

Los de Allegri vienen con mucha confianza y es que lograron eliminar al Tottenham aun jugando muy mal durante la mayor parte del tiempo, además la temporada pasada les sirvió para coger experiencia en estos duelos, evidentemente no a tipos como Buffon o Chiellini, pero sí a los Cuadrado, Dybala o incluso Higuaín, que en una gran cita como la final de la Champions se vieron completamente superados por la situación y el rival y no fueron capaces de aparecer, además el Real Madrid llega con muchas más dudas que el año pasado ya que este año no encuentran esa regularidad que les hizo imparables.

La baja de Pjaniç es la más destacada en el equipo de turinés, el croata se pierde el partido por sanción y será una baja muy sensible ya que no hay un recambio natural, el conjunto de Zinedine Zidane por su parte, llega sin bajas reseñables, de hecho el único que no estará disponible es Nacho, el canterano madrileño tiene para un mes de baja aproximadamente, por lo que hay una gran pelea entre Bale, Benzema, Isco, Lucas Vázquez y Asensio por ocupar los dos puestos que quedan en el once, el francés parece que es el que lo tendrá más fácil pero los otros cuatro se sabrán cuando salgan las alineaciones, lo que es algo positivo ya que son tan diferentes cada posibilidad que la Juventus se puede ver sorprendida en función de la decisión del técnico madridista.

La historia está a favor del Real Madrid, y es que siempre que campeón y subcampeón se han enfrentado en eliminatorias en la siguiente edición del torneo, ha pasado el equipo que fue campeón, de hecho el Real Madrid siendo el vigente campeón de la competición ya eliminó al subcampeón, fue en 2015 y 2017, en ambas ocasiones fue al Atlético de Madrid. La Juventus también sabe lo que es tener esta estadística a su favor, en semifinales de la 96/97, eliminó al Ajax, tras haberle ganado la final el año pasado.

Lo cierto es que los datos solo son papel mojado, porque cuando pite el árbitro el inicio del encuentro, todo lo que se ha dicho antes no vale de nada y hay que demostrar en el campo el por qué se es superior al rival, y es que en un partido de fútbol todo puede pasar, y más cuando se enfrentan dos históricos de este deporte y de esta competición como son el Real Madrid y la Juventus de Turín y encima son los últimos finalistas.