Jamal Murray cree que le infravaloran

Partido entre Denver y Milwaukee. Denver se está jugando su clasificación para la postemporada tras una serie de partidos malos, y tiene que recuperar el terreno que ha ido perdiendo. El partido empata y va a la prórroga, y allí entre un gran Nikola Jokic y un buen Jamal Murray, consiguen finalmente ganar el partido, y acercarse un poco más a su objetivo. El viernes de la semana anterior también tuvieron que imponerse en la prórroga, esta vez ante los Oklahoma City Thunder. También fue clave Murray.

No parece que ya nadie dude acerca de este jugador, y que no solamente tiene un potencial enorme, sino que ya es un jugador muy útil, y clave en un equipo que pelea por los playoffs.

Fue elegido en el número 9 del draft por los Denver Nuggets tras haber sido una gran estrella en la Universidad de Kentucky, pero cuajó una temporada de novato algo decepcionante. También es verdad que arrastraba una hernia en la espalda de la que no acababa de recuperarse, y a pesar de eso, llegó a disputar los 82 partidos de la temporada anterior, con unos promedios de casi 10 puntos y dos asistencias. Sin embargo, se esperaba más de este jugador que parecía abocado a ser uno de los tiradores más temibles de la liga.

En el curso actual, su segundo año, se ha superado con creces. Aparte de ser mucho más importante para su equipo y tener en sus manos algunos de los tiros decisivos del partido, el jugador ha mejorado sus promedios en prácticamente todas las categorías. Ha aumentado sus puntos por partido (ahora está en 16,7) su porcentaje de tiro de tres, sus promedios en asistencias y rebotes.

A pesar de todo esto que parece que ya ha demostrado, el jugador sigue pensando que está infravalorado. En este sentido contestó en una entrevista realizada por la revista Dime Mag, que le preguntó por la atención que recibe: "Vengo de Canadá. He estado siempre infravalorado. No me preocupa si la gente habla de mí o no. Solamente me centro en salir ahí fuera y jugar a mi modo".

El jugador de los Denver Nuggets también fue preguntado por su posición en la cancha, un tema que se ha discutido en multitud de ocasiones. "Tengo que pensar en anotar y pasar al mismo tiempo", comenta el jugador canadiense. "Tienes que encontrar los huecos, leer la defensa y ser lo más preciso posible. Hay noches que no son tus noches, pero creo en mi habilidad para ser inteligente con el balón, no conceder muchas pérdidas y mejorar mi consistencia en el juego".

Murray es, sin duda, una de las promesas jóvenes con más atención de la liga. En un equipo que pelea por los playoffs es una de sus máximas referencias, a pesar de compartir equipo con otras futuras (y casi presentes) estrellas de la liga, como Nikola Jokic o Gary Harris. Si en los partidos que restan de temporada, que son muy importantes para el equipo de Denver, consigue buenas actuaciones y mete a su equipo en el tan ansiado octavo puesto, quizá consiga mucha más atención, y consagrarse como una de las armas ofensivas más peligrosas de aquí a los próximos cinco años.