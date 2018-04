Aun no se conoce cuando volverá Kyle Korver

Google Plus

Kyle Korver está de vuelta con el equipo a pesar de haberse perdido el partido que enfrentó a los Cavaliers contra los Mavericks en la tarde del domingo. Tras el fallecimiento de su hermano, el ex de atlanta por fin se entrena con sus compañeros, pero sin llegar a conocer aún cuando regresará a la pista.

Unos días antes de conocer la trágica noticia y tener que ausentarse de los entrenamientos y los partidos debido a la repentina muerte de su hermano menor, Korver ya arrastraba molestias debido a un moratón en su pie, causa que lo mantendrá fuera hasta que no se encuentre totalmente recuperado, puesto que los de Ohio no quieren forzarlo hasta que no esté de nuevo al 100%.

Larry Drew, entrenador sustituto de Tyronn Lue, declaró no conocer exactamente el momento en que Korver retornará a la pista, admitiendo que: “No se cómo de mal está su pie, me han dicho que aún siente un pequeño dolor, por lo que es mejor darle unos días que seguro que le ayudarán”. Además, ha continuado en sus declaraciones para Cleveland.com reafirmando que: “Está siendo evaluado cada día y el mismo sabe cuanto dolor puede soportar” También añadió: “Nos encantaría tenerlo de vuelta ahora mismo, pero sabiendo que la cosa puede empeorar preferimos no arriesgar en este momento de la temporada y que vuelva cuando esté completamente sano”. Para finalizar, puntualizó: “Le daremos el tiempo que necesite para recuperarse y lo recibiremos con los brazos abiertos”.

La importancia de Korver en el futuro de Cavs

Los Cavaliers se encuentran en la tercera posición del Este, con sus dos principales competidores (Sixers y Pacers) a un partido. El escolta, que está promediando 9.4 puntos por partido, buscará reaparecer para poder ayudar a su equipo a consolidarse en esa tercera plaza y cuajar unos buenos play-offs.