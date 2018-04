Sergi Bruguera: "Decidiré en el último momento cuáles son los jugadores que van a disputar cada partido"

Con motivo de la celebración de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis en la ciudad de Valencia, el programa de 'El Transistor' de la cadena Onda Cero y de la mano de José Ramón de la Morena, nos ofreció una entrevista con todo el equipo español de tenis español, formado por David Ferrer, Roberto Bautista-Agud, Feliciano López (que se retiró a media entrevista al estar con fiebre), Pablo Carreño-Busta, Rafael Nadal y capitaneado por Sergi Bruguera. Con charla amena, la entrevista transcurrió con temas muy variados, desde a que querían dedicarse cuando eran pequeños pasando por Cataluña y el fútbol y como enfrenta el equipo la eliminatoria frente a Alemania.

La entrevista arrancó con la vuelta de Rafael Nadal al Nº1. Bruguera afirmó que tener al Nº1 de la lista ATP en su equipo le da "garantias y tranquilidad". Y sobre como reaccicono el propio Nadal al enterarse confesó que "no lo sabía, me enteré porque me lo dijeron. Me hizo ilusión, evidentemente, terminar el año pasado como Nº1, pero cuando uno lleva tantos meses sin poder jugar desconecta un poco. Aunque vuelvas al Nº1 cada semana que no juegas son puntos que pierdes, puntos que dejas de sumar y las opciones de terminar arribar en el ranking habiendo regalado tres meses del año pues es un poco más complicado', pero el balear se muestra optimista y "con ilusión y físicamente espera que le responda (su cuerpo)".

Desde el pasado lunes que llegaron a la ciudad, los jugadores ya han podido probar la nueva pista ubicada en la Plaza de Toros de Valencia. Sobre sus entrenamientos Pablo Carreño pasó el día de ayer en el gimnasio 'tranquilito, llegué ayer de Miami pues hoy un poco de tocar al pista y volver a tierra batida. Entrené con el sparring del equipo'. Sobre Carlos López Montagud, el sparring de España en esta eliminatoria, tuvieron Ferrer y Bautista una palabras alabando su trayectoria "es joven pero tiene muy buena proyección, acaba de ganar un ITF G1". Sobre el papel del sparring en el equipo, Rafa comentó que "cuando tienes que entrenar una cosa especifica (revés, derecha, volea...) es más fácil si lo haces con alguien que no tiene que competir, tener a alguien que este dispuesto a hacer lo que tu necesitas es muy importante."

Sobre la eliminatoria, los jugadores españoles tienen claro que el jugador a batir de Alemania es Alexander Zverev. El alemán "ganó en Roma el año pasado el cambio de pista dura le puede perjudicar, aunque de todas formas es un jugador buenisimo". Para Bruguera el plan es "de momento es entrenar e ir poco a poco". Aun no tiene claro que jugador disputará cada punto, "tengo ideas en la cabeza pero decidiré en el último momento cuáles son los jugadores que van a disputar cada partido.". Ahora, es la primera vez que los cinco jugadores coinciden la misma eliminatoria, a Roberto Bautista le hace "especial ilusión compartir el equipo con todos los que somos aquí. Estoy muy contento de estar aquí esta semana". También comentaron la anterior eliminatoria frente a Gran Bretaña en Marbella. Para el capitán fue su primera participación al mando del equipo y su sensación "muy buena, lo disfrute mucho. Me gusta la competición y la Copa Davis es una de las competiciones por excelencia de equipos".

Durante la entrevista hablaron de otros deportes y de como los padres influyen en el éxito o no de sus hijos. Todo el equipo comparte que el tenis es el deporte más agradecido a la hora de subir a lo más alto ya que, al final, depende de uno mismo si gana o si pierde, mientras que en el fútbol, por ejemplo, dependes de que alguien te vea y te lleve por el camino correcto. Ferrer, Nadal y Carreño comenzarón a jugar desde los cinco años al tenis, en cambio Bautista se decidió por el fútbol. Nadal agradece que sus padres "nunca se metieron en nada" y no le presionaran para que continuasen, error que suelen cometer muchos padres "un hijo debe de tener su propia presión".



De la Morena sacó a relucir los difíciles momentos que le ha tocado vivir a la población española en estos último años, desde la crisis a Cataluña. El presentador hizo hincapié en el papel de unión que hacen los deportistas a lo que Rafa le respondió "lo que nos une somo las personas más que los deportistas. Los deportistas lo que hacen es emocionar y dar alegrías". Ferrer adjuntó que aunque viajan mucho y en ocasiones viven en una nube "somos muy conscientes de lo que ocurre en el país, tenemos amigos y familia que no tienen la suerte que nosotros tenemos".



Para finalizar la entrevista, los jugadores respondieron a unas preguntas un tanto 'menos serias'. Sobre "¿por qué deportistas se cambiarían?" Carreño confesó que le gustaría cambiarse por "Fernando Alonso, pero cuando ganaba el mundial", Roberto por "Sergio Garcia en el Masters de Augusta", Rafa por "iba a decir Sergio Garcia, pero como ya lo han dicho pues Tiger Woods", Bruguera por "Messi, cualquier fin de semana" y Ferrer "como por Rafa no puedo pues por Pau Gasol". A Rafa, personalmente, le dieron a elegir entre ganar la última Davis o terminar el año como número uno, el jugador, entre risas, respondió "lo tengo bastante claro", sin dar más explicación, y también entre si le "hubiese gustado ganar un torneo menos y vivir con menos dolor", a lo que el balear respondió con un rotundo "sí".