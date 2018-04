Un fondo de armario insuficiente

Google Plus

El pasado sábado el Napoli no fue capaz de pasar del empate en su visita al MAPEI Stadium ante el Sassuolo. Un 1-1 insuficiente para seguir dando caza a la Juventus, quien no falló ante el Milan y se volvió a distanciar a cuatro puntos por encima de los azzurri en la particular lucha que mantienen de nuevo por alzarse con el Scudetto, el cual se va tiñendo más de bianconero a cada jornada que pasa.

No obstante, fruto de ello, todos los focos vuelven a apuntar a la misma persona: Maurizio Sarri. Nada que ver ante su indudable juego, prácticamente perfecto. Brillante. Magnifico. En ese aspecto no se le puede rebatir nada al técnico napolitano. Eso sí, sigue habiendo una variable que se le resiste. Y esa es la de la frescura de su plantilla en el último tramo de temporada, en la que siempre acaba perdiendo fuelle, llegando sin gasolina a las jornadas finales. Un punto que se le atraganta y les acaba penalizando a la hora de afrontar la lucha final por el título liguero.

Un ejemplo de ello son unos números que 'asustan': diez jugadores del Napoli ya sobrepasan los 2.000 minutos. Una brutalidad con el número de partidos que todavía quedan por delante. Es evidente que Sarri no confía en exceso en el fondo de armario, siendo únicamente Zieliński el suplente que más minutos disfruta, y por detrás los Rog, Maggio y mucho más lejos, Ounas. Ahora se une Milik después de que se recupere de su grave lesión.

Y esto impacta más si se le compara con la Juventus, su archienemigo. En el caso de los bianconeri son solamente tres los que los superan (Chiellini, Pjanić e Higuaín). Seguidamente, 16 acumulan alrededor de 1.000 minutos, por lo que destaca la capacidad de Massimiliano Allegri de hacer sentir importante a todos los jugadores, desde el primero hasta el último.