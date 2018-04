La nueva sala de máquinas del Granada

El cambio de técnico en el Granada CF ha supuesto diversos cambios en el equipo, que ya se han podido palpar en sus dos partidos al frente. La zona que más variaciones ha sufrido con respecto al Granada de Oltra es el centro del campo, donde Morilla ha barajado diversas opciones y jugadores a lo largo de estos dos encuentros.

Hay dos piezas que siguen inamovibles para Morilla, estos son Kunde y Ángel Montoro. El centrocampista africano es el encargado de evitar que el equipo se rompa, tanto defensiva como ofensivamente. Se incorpora a la defensa cuando el rival ataca y saca el balón jugado esbozando vertiginosas contras y sumándose a las mismas. Es lo más parecido que tiene el equipo a un mediocentro "box to box" clásico, el cual hace una gran labor en ambas facetas del juego para el equipo.

Por otra parte, Montoro es el que da la tranquilidad y crea el juego rojiblanco, es el cerebro del equipo. El valenciano es el encargado de organizar las jugadas del equipo, todos los balones pasan por el antes de llegar a la línea ofensiva. Es el perfil de jugador que siempre se ofrece para apoyar al compañero con líneas de pase claras y da tranquilidad y orden a la medular cuando Kunde repliega en defensa o se incorpora al ataque.

Estos dos puestos son fijos, pero queda una variante que aún no tiene legítimo dueño. Con Oltra esta posición era ocupada por Alberto Martín o Sergio Peña, pero a Pedro Morilla parece que ninguna de estas dos opciones le convence para su once titular. El nuevo técnico rojiblanco se ha decantado en los dos partidos que lleva al frente del equipo por alinear a Antonio Puertas en la posición de mediapunta. El jugador regresó este verano al club que le formó, pero había quedado en el olvido para José Luis Oltra, parece que su situación ha cambiado y que su nuevo entrenador le ve con otros ojos.

Javier Espinosa también ha recuperado algo de protagonismo. El jugador era otro de los grandes olvidados de Oltra, contaba con pocos minutos cuando los partidos ya estaban decididos. En el partido contra el Numancia, Morilla apostó por el para dar un aire fresco a la medular y fue quien anotó el gol que le otorgó los tes puntos al conjunto nazarí en el minuto 90.

Martín, Peña y Baena están siendo los más perjudicados con el cambio de míster. Peña no estuvo disponible en el partido contra el numancia, y contra el Lorca entró en los minutos finales en sustitución de un Kunde que estaba agotado físicamente. Martín no ha disputado minutos aún con Morilla, el mediocentro ha pasado de ser una pieza clave en el engranaje a un descarte para su nuevo entrenador. Por último, Raúl Baena ha sido el que no ha visto mejora en su situación anterior, sigue sin entrar en los planes del equipo. El jugador entró en los instantes finales del partido contra el Numancia y no tuvo ningún peso en el partido, contra el Lorca no jugó.