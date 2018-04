Darren Moore: “Voy a dar el cien por cien”

Tras la mala situación deportiva del West Brom Albion, situado a diez puntos de la salvación y con un futuro incierto, Darren Moore ha cogido las riendas del equipo y ha comparecido este mediodía en una entrevista con el club antes de enfrentarse esta jornada al Swansea City.

El técnico habló de los lesionados Gareth Barry y Daniel Sturridge y del ya recuperado Chadli. ”Chadli está de vuelta, ha entrenado toda la semana con nosotros y está totalmente recuperado. Daniel aún no está del todo recuperado y no ha entrenado con normalidad con el resto de compañeros, aún falta un poco.”

Sobre Barry comentó: “A ningún jugador le gusta pasar por una operación, le deseo una recuperación rápida y que vuelva lo antes posible a entrenar con nosotros.”

“Ha sido una semana excitante a nivel personal y ocupada, no es plato de buen gusto ocupar el puesto de técnico tras la destitución de Alan, fui preguntado por el club para liderar al equipo y no me lo pensé dos veces", agregó.

“Hemos hecho un gran trabajo esta semana, he notado el buen espíritu del equipo y hemos realizado las sesiones de entrenamiento con absoluta perfección para dar el máximo este sábado contra el Swansea”, recalcó el técnico.

Las palabras más repetidas por el técnico fueron familia y unidad, son las palabras que quiere lanzar a la afición para luchar hasta el final con la salvación que se antoja realmente díficil a falta de seis jornadas para el final de liga.

“Quiero jugadores que enseñen su carácter y su valor. Quiero usar la palabra familia porque en una familia somos todos iguales. Eso es lo que quiero de este club de fútbol", afirmó Moore.

Darren Moore dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado en su equipo: "Todo el mundo tendrá la oportunidad de jugar, por lo tanto, no será cosa de un sólo jugador, sino de todos los que formamos el equipo. Este gran club tiene valores, respeto y cultura, estamos orgullosos de ello y debemos estarlo siempre.”

"Hay que pensar en el futuro, que la afición venga a nuestro estadio y nos apoye en cada partido, lo que se fue se ha ido y hay que mirar hacia delante y no dejar de apoyar al equipo. Quiero trabajo duro y un alto nivel este fin de semana contra el Swansea, tenemos que estar unidos, con un buen espíritu de equipo y con valor en el terreno de juego”, concluyó el nuevo técnico inglés.