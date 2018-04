Previa SmackDown Live 3 de abril: la última parada

El Bridgestone Arena de Nashville, TN, acoge esta noche el último programa de SmackDown Live antes de WrestleMania. Los luchadores de la marca azul terminaran de echar leña a sus rencillas de cara al evento más importante del año.

Nakumura y Styles equipo antes del enfrentamiento

AJ Styles y Shinsuke Nakamura se verán las caras en WrestleMania con el cinturón de la WWE de por medio, pero antes de que eso llegue ambos tendrán que hacer equipo. El equipo del campeón de la WWE y el aspirante se enfrentará a Chad Gable y a Senton Benjamin. La semana anterior Nakamura ya se enfrentó a Gable y todo acabó con la amenaza del nipón a Styles.

¿Contestará The Undertaker?

Anoche John Cena volvió a llamar a The Undertaker en el programa de Raw, sin embargo, este no apareció. El combate entre las dos leyendas de la WWE no está anunciado aún, pero todo apunta a que se va a dar y en el programa de SmackDown se podría dar la contestación de The Undertaker. El “Hombre Muerto” ha pasado gran parte de su carrera en SmackDown, si a esto se le suma que es el último programa de la WWE antes del evento da que Taker podría aceptar el reto de Cena esta noche.

Rusev y Jinder la mitad de un combate

Rusev fue añadido la semana pasada al combate por el cinturón de EEUU de WrestleMania. El luchador búlgaro esta over y enfrentará esta noche a uno de sus tres rivales en el evento magno, Jinder Mahal.

El último asalto

Shane McMahon regresará esta noche al programa semanal. El hijo de Vince McMahon hará equipo con Daniel Bryan para enfrentar a Kevin Owens y Sami Zayn en WrestleMania, por lo que esta noche se espera un careo entre los cuatro luchadores.

Carmella al acecho

La portadora del Money in the Banks intentó canjearlo hace poco, pero no tuvo éxito. Esta semana Charlotte enfrentara a Natalya antes del evento magno, por lo que la presencia de Carmella entre bambalinas podría provocar un cambio en WrestleMania siempre y cunado aproveche la oportunidad de su maletín.

Una alianza rara

Durante mucho tiempo The Usos y New Day han estado enfrentados en una gran rivalidad que han dejado combates aún mejores. Todo apuntaba a que la rivalidad entre los dos equipos acabaría en WrestleMania, pero la aparición de The Bludgeon Brothers ha provocado que ambos equipos se tengan que preocupar de un nuevo rival.