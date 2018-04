Google Plus

Pocas cosas han cambiado a mejor este año en el Athletic y el hecho de aprovechar las ocasiones tampoco iba a ser diferente. Ya en la etapa de Valverde el equipo no daba la cara cuando tenía ante sí la oportunidad de dar un salto en la clasificación. Cuando los rivales habían pinchado. Cuando todo se ponía de cara. Ahí, el león pasa de ser el rey de la selva a convertirse en una presa más. Ahí el Athletic es menos Athletic y eso mosquea. Vaya si mosquea. En esta temporada, al final, es un mal menor. Hay cosas mucho peores. Hay problemas más grandes. La mente está en otra situación. En buscar una solución a un problema que ha llegado sin avisar. A una visita que se está dejando notar. Sin embargo, la oportunidad estaba ahí. El rival era propicio. La jornada ideal. Los resultados, prácticamente, perfectos.

En San Mamés, el Celta de Vigo. En otros campos, partidos para admirar y aprovechar. Un Getafe – Betis. Un Sevilla – Barcelona. Un Eibar – Real Sociedad. Un Espanyol – Alavés. Un Leganés – Valencia. Un Málaga con ganas de resucitar y un Girona sin opciones de ganar. Rivales directos que apostaban por la emoción cuando todo estaba perdido. Candidatos al todo que se quedaron en nada para que la nada fuera la que tuviera tantas y tantas cosas que contar. Para que fuera ella la que demostrara que una vez más el listón estaba demasiado alto. Que una vez más el nivel mostrado no era capaz. Que noventa minutos pueden no bastar porque cuatro son suficientes para hacerte recapacitar. El tiempo de descuento fue lo que sobró en el reloj de La Catedral.

El tiempo añadido fue fatal. Un asesino del que era imposible escapar. Los minutos pasan, lentos, ante la tentación de ganar. Y fue entonces cuando todo se paró. Cuando un balón desde la derecha terminó en la izquierda para romper por el centro. Maldito gol. Malditas ilusiones. Y maldito aquel balón que decidió entrar. El gol que todo lo cambia. El tanto que pone nubes en un cielo que antes era azul. El punto de inflexión que devuelve a la realidad a una hinchada que se permitía soñar. Quedaba jornada por delante, pero ya todo daba igual.

Lo que podría haber sido una oportunidad para recortar no fue más que una ocasión perdida. El Celta mantenía la distancia. El Getafe era el único al que se acercaba un equipo que veía a un lado de Sevilla celebrar. La otra acera, con dudas de si un empate era algo de lo que fardar. Por la situación en la que se había producido. Por la oportunidad que aquí también se acababa de escapar. Mientras tanto, los vecinos no tenían ganas de hacer trabajar a unos porteros con un cero en su historial. En Madrid, el Valencia seguía con su idea inicial. Ganar y ganar. Objetivo que llevaba persiguiendo un equipo que no paraba de llorar. El Málaga sacaba la cabeza y descendía a la tierra a un Villarreal inmortal a la vez que el Levante mostraba el camino para resucitar.

Malditos aquellos cuatro minutos. Maldito el tiempo que cambió la idea inicial. Y malditas las expectativas que indican lo que se tiene que alcanzar. El tiempo de descuento fue lo que sobró en el reloj de La Catedral.